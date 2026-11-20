Prévention dès les premières années de scolarité, formation des professionnels et justice mieux adaptée aux victimes: deux élues socialistes déposent trois interventions parlementaires pour lutter contre les violences sexuelles intrafamiliales. Une démarche soutenue au-delà des clivages politiques.

10% de la population en est victime

En bref Dans le canton de Vaud, les socialistes Séverine Graff et Laure Jaton proposent, avec un soutien transpartisan, de prévenir l’inceste dès l’école et de former les professionnels

Laure Jaton interroge la justice sur la prise en charge des victimes et l’éventuelle création d’une structure adaptée aux enfants, sur le modèle «Barnahus»

Séverine Graff demande un recensement des procédures de 2015 à 2025, au-delà de la seule qualification pénale d’inceste

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Comment protéger un enfant lorsque les violences sexuelles qu'il subit se déroulent au sein même de sa famille? Comment repérer les signes, recueillir sa parole et lui garantir une prise en charge adaptée? Dans le canton de Vaud, deux députées socialistes veulent faire de l'inceste un véritable sujet de politique publique.

Séverine Graff et Laure Jaton ont déposé trois interventions parlementaires, soutenues par des élus de tous bords politiques. Leur objectif: améliorer la prévention et la formation des professionnels, interroger le fonctionnement de la justice et obtenir enfin des données sur l'ampleur des procédures pénales.

Un enjeu féministe

Ces textes seront développés mardi 24 novembre au Grand Conseil vaudois, entre la Journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre, et celle de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre. Une date symbolique pour Séverine Graff. «La lutte contre l’inceste est à mon sens un enjeu féministe. Ces violences sexuelles sont une forme extrême de domination patriarcale: contre les enfants, qui sont les plus vulnérables, dans un cercle familial censé les protéger. Et 97% des auteurs sont des garçons ou des hommes.»

Derrière le silence qui entoure l'inceste se cache une réalité difficile à mesurer. Faute de données suisses précises, les députées s'appuient sur les travaux menés à l'étranger. En Belgique, une enquête publiée en juin 2026 estime que 9% de la population adulte a subi des violences sexuelles intrafamiliales pendant l'enfance, selon une définition incluant les cousins et cousines. En France, les travaux de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) font également état d'une prévalence considérable.

Apprendre aux enfants qu'ils ont le droit de dire non

Première priorité des deux élues: agir avant même que les violences ne soient révélées. Leur postulat demande au Conseil d'Etat d'étudier l'intégration explicite de l'inceste au dispositif cantonal de lutte contre la violence domestique. «On ne pense pas souvent au lien entre inceste et violence dans le couple. Pourtant, l'enfant exposé aux violences conjugales court un risque accru de subir de l’inceste, et ce risque croît encore après une séparation», souligne Séverine Graff.

Les députées estiment que les professionnels qui côtoient les enfants sont insuffisamment préparés à identifier un climat incestueux ou à réagir lorsqu'une victime se confie. Enseignants, éducateurs, pédiatres, infirmiers scolaires ou collaborateurs de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) devraient ainsi bénéficier de formations initiales et continues spécifiques.

Connaître son corps pour mieux dénoncer

Mais la prévention commencerait aussi sur les bancs de l'école. Dès la 1-2P, les enfants pourraient être sensibilisés, avec des interventions adaptées à leur âge, à la connaissance de leur corps, au respect de leur intimité et au droit de refuser un contact physique. Il s'agirait également de leur apprendre à distinguer les secrets qu'ils peuvent révéler et à identifier des adultes de confiance.

Ces interventions seraient élaborées en collaboration avec PROFA et l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS). Les parents seraient systématiquement informés.

Révélation d'inceste: quelles suites?

Autre demande: établir des directives communes pour les professionnels confrontés à une révélation d'inceste. Les députées veulent notamment éviter que la parole d'un enfant ne reste sans suite, alors que la honte, la peur ou la loyauté familiale rendent déjà les révélations particulièrement difficiles.

Enfin, le postulat réclame un meilleur accès à des soins spécialisés dans les traumatismes psychiques, notamment en renforçant les structures du CHUV et la fondation ESPAS. Les victimes devenues adultes devraient également pouvoir bénéficier d'un accompagnement thérapeutique.

Lentes procédures pénales

Que se passe-t-il une fois les violences dénoncées? C'est l'objet d'une deuxième intervention, portée par Laure Jaton. La députée interroge le Conseil d'Etat sur la manière dont la justice vaudoise accompagne les victimes d'inceste, particulièrement lorsqu'elles sont mineures.

Dans son texte, elle évoque la longueur et la difficulté des procédures pénales. Devoir raconter à plusieurs reprises des violences, répondre à des questions très précises ou affronter le doute peut constituer une épreuve supplémentaire pour les victimes.

L'élue veut donc savoir si le Ministère public dispose de procureurs spécialisés dans les violences sexuelles faites aux enfants et si les magistrats reçoivent une formation adaptée aux mécanismes du traumatisme, de l'emprise et de la mémoire traumatique.

Auditions délicates

Elle interroge aussi les conditions dans lesquelles les enfants sont auditionnés. Leurs témoignages peuvent être recueillis selon le protocole NICHD, une méthode structurée destinée à faciliter leur expression sans orienter leurs réponses. Mais comment la justice traite-t-elle les situations où l'enfant ne parvient pas à raconter les faits? Quelle place accorde-t-elle aux éléments médicaux et comportementaux susceptibles de corroborer son témoignage?

L'interpellation ouvre également la porte à une réflexion sur le modèle dit «Barnahus», déjà développé dans plusieurs pays. Son principe: réunir dans un environnement adapté aux enfants les auditions, les examens médicaux et l'accompagnement psychologique, afin d'améliorer la coordination entre professionnels et de limiter la répétition des démarches. Laure Jaton demande si le gouvernement serait prêt à étudier la création d'une telle structure dans le canton de Vaud.

Combien de plaintes pour inceste dans le canton?

La troisième intervention soulève une question plus élémentaire encore. Combien de procédures pénales sont effectivement ouvertes pour des violences sexuelles intrafamiliales sur des enfants?

Selon les chiffres avancés par les députées, seules quatre à six condamnations pour inceste sont prononcées chaque année en Suisse. Mais ce nombre ne reflète pas l'ensemble des violences sexuelles commises au sein des familles. En effet, le Code pénal suisse considère comme de l'inceste vise des relations entre parents et enfants, ou entre frères et/ou soeurs. D'autres articles du Code visent des violences sexuelles sur mineurs commises par d'autres membres de la famille.

Séverine Graff demande donc au Conseil d'Etat de recenser les procédures ouvertes entre 2015 et 2025, en tenant compte des différentes qualifications pénales et du lien familial entre les victimes et les auteurs présumés.

Unité politique derrière ce combat

Le postulat consacré à la prévention a notamment reçu le soutien de signataires issus du PLR, de l'UDC, des Vert'libéraux et des Verts, aux côtés de la gauche. Une convergence politique qui devra encore se traduire en mesures concrètes.

Au niveau fédéral, un travail est également engagé: le Conseil national a accepté en 2024 un postulat du Vert valaisan Christophe Clivaz demandant au gouvernement d'étudier la prévalence de l'inceste en Suisse et de proposer des pistes pour améliorer sa prévention, sa détection et le soutien aux victimes.

Dans le canton de Vaud, les deux députées veulent désormais avancer sur ces trois fronts. Car protéger les enfants suppose non seulement de leur permettre de parler, mais aussi de former les adultes à les écouter et de disposer d'institutions capables d'agir.