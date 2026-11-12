Le Grand Conseil valaisan veut renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire. Les députés ont acceptés jeudi deux postulats interpartis allant dans ce sens.

Le Valais veut mieux protéger les victimes de harcèlement scolaire

Le Valais veut mieux protéger les victimes de harcèlement scolaire

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement valaisan veut davantage lutter contre le harcèlement scolaire dans le canton. Deux postulats interpartis ont été plébiscités en ce sens, jeudi matin, au Grand Conseil.

Selon Raphaël Bornet (PLR), Sarah Constantin (PS), Kevin Pellouchoud (UDC du Valais romand) et Stéphane Haefliger (Le Centre du Valais romand), le Valais doit mieux protéger ses mineurs.

«Le harcèlement entre pairs dans le milieu scolaire touche de nombreux jeunes et enfants dans le canton. L'accès, dès l'école primaire, aux réseaux sociaux et aux moyens numériques de communication a aggravé ce phénomène, rendant plus difficile la protection des victimes», estiment ces députés.

Au-delà du périmètre scolaire

En 2024, le département de l'enseignement a mis sur pied un plan d'action cantonal contre ce type de harcèlement. «Cependant, ce plan est circonscrit au milieu purement scolaire. Problème: certains cas sont parfois si graves et urgents qu'ils ne peuvent se résoudre uniquement en milieu scolaire», constatent les députés. «Une information et une coordination avec les services de police et de protection semblent nécessaires.»

En ce sens, une harmonisation des pratiques et une formation devrait être généralisées à tous les services qui peuvent avoir un rôle à jouer dans la protection des victimes: «Un plan standardisé d'intervention devrait voir le jour pour les situations qui ne peuvent se résoudre dans le cadre scolaire.»

Plusieurs propositions concrètes

Concrètement, ces élus demandent la création d'une cellule interdisciplinaire (Police - Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte - Office de la protection de l'enfance - Education - Santé) pour les cas impliquant des mineurs.

Une telle structure aurait plusieurs buts, selon les postulants, notamment: la mise à disposition d'un accompagnement spécialisé pour les victimes mineures; une coordination des interventions entre la police, les autorités de protection, les services sociaux et l'école; une formation spécifique des services de police cantonaux à l'identification et à la gestion du harcèlement criminel et une offre d'un recours rapide à un médiateur spécialisé.

Un seul parti opposé

Pour Ralph Kummer (UDC du Haut-Valais), le harcèlement scolaire «est un problème sérieux qu'il ne faut pas relativiser. Toutefois, le Canton a agi, en 2024, en créant un Fond d'action cantonal (ndlr. en la matière). Ne créons pas de nouvelle structure.»

Au vote, son groupe s'est retrouvé largement minorisé, le postulat ayant été accepté par 119 voix contre 8.

«Un endroit de peur»

Un second postulat sur la même thématique, cosigné Marie-Bertrande Duay (UDC du Valais romand) et Paola Riva Gapany (PS), a été déposé à la suite de la journée des filles 2025. Le texte a été préparé en compagnie d'élèves.

Le postulat invite le Conseil d'Etat à examiner plusieurs mesures comme: unifier les bonnes pratiques actuelles dans les écoles valaisannes; renforcer la formation spécifique des acteurs scolaires; favoriser la libération de la parole et traiter le harcèlement sous toutes ses formes, qu'il soit verbal, physique ou cyber.

«Pour certains élèves, l'école n'est pas un lieu d'éducation et d'apprentissage de la vie, mais un endroit de peur et de mal-être avec des conséquences néfastes pour la santé», a rappelé, lors de sa prise de parole, jeudi, Paola Riva Gapany.

Ce second postulat a également été accepté (98 oui, 29 non).