DE
FR

Feu vert de la Commission
Mieux protéger les victimes de violences domestiques? Le Canton de Vaud y songe

La Commission thématique des affaires juridiques (CTAFJ) s'est prononcée en faveur d'une révision du dispositif de protection des victimes de violences domestiques. Celles-ci seraient mieux prises en charge, tandis que les auteurs de violences seraient mieux suivis. Le Grand Conseil doit encore se prononcer.
Publié: il y a 8 minutes
Le Grand Conseil vaudois devra se prononcer sur la révision de la Loi de lutte contre la violence domestique.
Photo: Shutterstock
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Le Canton de Vaud pourrait bientôt renforcer la protection des victimes de violences domestiques. La Commission thématique des affaires juridiques (CTAFJ) vient en effet d'approuver une révision importante de la Loi vaudoise d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique (LOVD), entrée en vigueur le 1er novembre 2018. Par cet avis favorable, elle encourage désormais le Grand Conseil à voter «oui».

Ainsi que le précise un communiqué diffusé le jeudi 11 novembre, ce projet de loi concrétise les demandes d'un postulat déposé en 2021 par Muriel Thalmann (SOC), lequel exigeait notamment une prise en charge renforcée des victimes, ainsi qu'un meilleur suivi des auteurs de violences après l'expulsion du domicile.

Pour rappel, la Suisse a comptabilisé 22'066 infractions de violence domestique en 2025, soit une augmentation de 4,4% par rapport à l'année précédente, selon l'Office fédéral de la statitstique. Sur 55 homicides comptés au total, toujours en 2025, 34 ont eu lieu dans la sphère domestique. Parmi les victimes, 25 étaient des femmes.

A lire aussi
Victime d'un prêtre pédophile dans le viseur du fisc
témoignage
Agressé par un prêtre vaudois
«L’Etat vient se servir sur ma souffrance», dénonce une victime d'abus
DEEPL,
A une large majorité!
Violences domestiques: le Valais veut surveiller les auteurs par bracelet électronique

Trois entretiens socio-éducatifs, plutôt qu'un seul

Selon la Commission, qui s'est accordée à l'unanimité sur la pertinence du projet de loi, celui-ci pourrait contribuer à freiner la récidive, notamment en imposant trois entretiens socio-éducatifs obligatoires aux auteurs de violences, plutôt qu'un seul. C'est effectivement ce que demandait explicitement le postulat de Muriel Thalmann. Pour l'élue, cela permettrait de «diminuer le risque de récidive et de féminicide».

Mais ce point est loin de constituer le seul changement qu'impliquerait cette révision. Le projet propose également d'étendre le champ d'application de la LOVD à l'ensemble des violences domestiques dites «familiales», en supprimant l'exigence du domicile commun: il ne faudra donc pas avoir vécu sous le même toit que son agresseur, pour être pris en charge et automatiqument protégé par le dispositif. Dans le même but, le terme «concubin» sera aussi remplacé, dans la loi, par «partenaire hétéro- ou homosexuel». Une terminologie de référence pour l'ensemble des formes de violences couvertes par la LOVD devrait aussi être développée, toujours pour élargir l'application et, donc, la prise en charge.

Un meilleur accompagnement et un meilleur suivi

Le texte évoque en effet un accompagnement «dans la durée» des victimes, avec une amélioration de l'hébergement et des prestations de soutien. Une interdiction de périmètre systématique, associée aux trois entretiens socio-éducatifs pourrait, selon le projet de loi, «gagner en impact vis-à-vis de la personne auteure de violences», toujours dans le but d'endiguer les récidives.

Le développement renforcé des différentes actions de sensibilisation et de lutte contre les violences incomberait à différentes entités, dont le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH), ainsi que la Commission cantonale de lutte contre la violence domestique (CCLVD).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus