Après Berne, Genève, Neuchâtel, Vaud ou Zurich, le Valais pourrait encadrer le bracelet électronique pour les auteurs de violences domestiques. Le Conseil d’Etat doit désormais se prononcer.

Violences domestiques: le Valais veut surveiller les auteurs par bracelet électronique

Violences domestiques: le Valais veut surveiller les auteurs par bracelet électronique

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement valaisan a accepté une motion du Centre du Valais romand demandant l'inscription de la surveillance électronique des auteurs de violences domestiques, dans la loi éponyme. Seuls huit députés ont voté contre (115 oui).

Dans leur texte, Françoise Métrailler, Laurence Rausis, Delphine Michaud et Ludivine Luy ont rappelé que «les études qui ont été menées en Espagne, mais aussi en Suisse prouvent que la surveillance électronique peut diminuer les risques en termes de violences domestiques. Depuis 2022, le droit fédéral autorise l'usage d'un bracelet électronique, permettant de connaître la localisation de l'auteur de violences. Seulement, les cantons doivent l'organiser.»

«La protection coûte de l'argent, oui. Mais la violence coûte des vies», a souligné la socialiste Anne-Laure Secco. «Faisons en sorte que le Valais puisse allonger une liste de cantons qui compte ceux de Berne, Genève, Neuchâtel, Vaud et de Zurich.»

Le phénomène des violences domestiques tend à prendre de l'ampleur, en Suisse. En 2024, la police valaisanne est intervenue 450 fois dans ce cadre. Acceptée, la motion a été transmise au Conseil d'Etat pour réponse.