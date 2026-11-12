Abusé à 12 ans au Collège Champittet, un Vaudois a obtenu 220'000 francs de l’Eglise en réparation. Mais le fisc considère une partie de cette somme comme un revenu imposable. Plus de quarante ans après l’horreur, il doit encore défendre sa souffrance. Rencontre.

Antoine Hürlimann

La pluie tombe dru lorsque François* pénètre dans les bureaux lausannois de notre rédaction, le 23 octobre dernier. L’homme parle vite. Les mots fusent, parfois crus. Il contient sa colère. «Je ne veux surtout pas que la forme abîme le fond.» Il a noté une phrase, comme pour ne pas s’emporter: «Ce montant n’est pas une richesse. C’est la reconnaissance d’un préjudice.»

Le montant? 220'000 francs. La somme que l’Eglise lui a versée en réparation des agressions sexuelles commises par un prêtre lorsqu’il était enfant. Pour le fisc vaudois, une partie de cette somme, soit 120'000 francs, constitue pourtant un revenu imposable. François ne décolère pas. «On a voulu mettre un pansement sur une plaie.» Un pansement qui ne guérira pas tout. Et voilà qu’à ses yeux l’Etat vient prélever sa dîme sur ce qui devait l’aider à se reconstruire.

Un enfant pétrifié

Rembobinons la bande jusqu’à l’hiver 1979-1980. François a 12 ans. Sa mère l’a inscrit, avec son grand frère, à l’internat du Collège Champittet, à Pully (VD). La famille est très catholique. Le garçon sert la messe, pour le bonheur de sa grand-mère. Le prêtre qu’il accompagne à l’autel est aussi celui qui, la nuit, vient s’agenouiller près de son lit et abuse de lui. Plusieurs fois. L’enfant ne crie pas. Il reste pétrifié, tandis que son frère et un camarade dorment dans la même chambre.

En 2022, dans «L’illustré», François racontait la robe de chambre du religieux, dont il pourrait encore dessiner les motifs japonais. A son agresseur, il avait lancé: «Ça fait 15'000 nuits que je dors avec l’image de votre kimono en tête.» Et ces mots: «Je vais vous remettre votre sac à dos: il est lourd. Il pue et, maintenant, vous allez le récupérer et le porter pour le reste de vos jours. La honte a changé de camp.»

Pendant des décennies, pourtant, il se tait. Comment parler quand on a grandi dans une famille où l’Eglise occupe une si grande place? «J’aurais enterré ma grand-mère si j’avais sorti ça», confie-t-il. Il garde ses souvenirs pour lui, jusqu’à ce qu’un épuisement professionnel et le travail entrepris avec une psychologue les ramènent à la surface. Il évoque ces années de silence que le cerveau impose parfois pour se protéger.

Un long chemin de croix

Le film Grâce à Dieu, de François Ozon, puis les révélations sur les abus au sein de l’Eglise en France le bouleversent. Un soir, devant le 19h30 de la RTS, il découvre la Cecar, une commission suisse d’écoute et de conciliation pour les victimes d’abus sexuels dans l’Eglise, grâce à l’interview de sa présidente, Sylvie Perrinjaquet. Pendant deux ans, un brouillon de dénonciation dort dans sa boîte e-mail. Cette fois, il se décide à l’envoyer. «Je me suis dit: «Je ne peux plus vivre avec ça.»

L’argent? Il n’y pense pas. «Je ne veux pas des billets, je veux que mon agresseur soit derrière des barreaux. Je veux justice.» Il rencontre les responsables de l’Eglise et son bourreau, obtient une lettre d’aveux, puis dépose plainte. Le prêtre reconnaît les faits, mais ceux-ci sont prescrits, car c’est l’ancien droit pénal qui s’applique. Une première porte se referme. «Tu es abusé gamin et, quand tu arrives enfin à en parler, on te dit: «C’est trop tard.» Déjà ça, ce n’est pas normal.»

Parallèlement, la Cecar l’accompagne vers une réparation financière. «Je n’ai pas articulé de chiffre», insiste-t-il. Un accord est signé le 30 mai 2022 avec l’Eglise. Il prévoit 20'000 francs d’indemnité pour tort moral, soit le plafond du mécanisme ecclésial ordinaire, et 200'000 francs supplémentaires, également qualifiés de réparation du tort moral. Le second montant rappelle symboliquement les frais de scolarité payés par sa mère, aujourd’hui décédée.

François y voit une étape vers la paix. «Cet argent, pour moi, c’est beaucoup. Mais c’est rien, en fait.» Il le réinvestit dans son entreprise. «Je fais vivre plusieurs familles, c’est ma fierté.» Il peut enfin se regarder dans le miroir. Ses enfants parlent d’un nouveau départ. Il commence à y croire.

« Comment pouvez-vous venir vous servir sur ma souffrance? François*, victime d'abus sexuels »

Puis arrive le fisc. Dans sa déclaration d’impôts 2022, François annonce les 220 000 francs comme «dédommagement pour tort moral». La loi prévoit que les versements de cette nature sont exonérés, sans indication de limite. Il se fie à la convention signée. Mais l’administration n’exonère d’abord que 20 000 francs, ajoutant les 200'000 autres à son revenu imposable. Après réclamation, elle reconnaît finalement 100'000 francs de tort moral exonéré, tout en maintenant l’imposition des 120'000 francs restants.

Il reçoit la décision comme une nouvelle agression. «Je prends un coup de batte de baseball dans la nuque.» Il a déjà dû tout raconter à la police, à l’Eglise, puis tenter de se reconstruire. Désormais, c’est l’Etat qui le ramène à son traumatisme: «Comment pouvez-vous venir vous servir sur ma souffrance?»

Il ne prétend pas que les impôts sont injustes en soi. «Quand je travaille, je paie des impôts, c’est normal.» Mais il refuse que cet argent soit traité comme un gain. Il peine à concevoir qu’une réparation pour des violences sexuelles soit assimilée à un revenu. Ce qui le blesse le plus: «Vous minimisez ma souffrance, puisque vous dites que la réparation est trop élevée par rapport à ma souffrance.»

La défense reste perplexe

Son avocat, Me Frédéric Ney, que nous avons rencontré à son étude genevoise, conteste précisément cette logique. Selon lui, le fisc confond les montants traditionnellement très bas que les juges accordent à l’issue d’un litige, dans une tradition suisse de «prudence judiciaire», et ceux dont les parties peuvent convenir librement pour réparer un préjudice. «L’Etat s’empare de ce que l’Eglise répare», résume-t-il. La loi fiscale exonère le tort moral sans fixer de plafond, souligne-t-il. Et la convention désigne les deux montants comme tels. «Si ce n’est pas du tort moral, qu’est-ce?»

Les juges n’ont pas suivi. Dans son arrêt du 2 octobre 2026, dont «24 heures» a été le premier à faire état, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois ne conteste ni les abus, ni la souffrance de François. Elle considère toutefois que le fisc peut examiner la nature réelle d’une indemnité, indépendamment des termes employés dans une convention. A ses yeux, les 220'000 francs dépassent les montants généralement accordés par les tribunaux suisses en cas de litige. Quant à la référence symbolique aux frais d’écolage, elle entretient, selon la Cour, une incertitude sur la nature des 200'000 francs supplémentaires. Résultat: l’imposition des 120'000 francs est confirmée.

Un précédent laisse pourtant la défense perplexe. Dans une affaire liée au crash de l’avion Swissair à Halifax, l’administration vaudoise avait admis qu’environ 1,09 million de francs versés à une veuve relevaient du tort moral exonéré. Interrogée par la Cour sur ce calcul, l’administration s’est révélée incapable de le justifier, invoquant le fait de ne plus être en possession du dossier, le départ des collaborateurs qui en avaient la charge et le caractère isolé du cas, qu’elle estime insuffisant à établir une pratique. Cela a suffi pour convaincre les juges. C’était, selon Me Frédéric Ney, «plaider, dans une même lettre, l’oubli et la rigueur».

« Le but de la justice, c’est que le citoyen éprouve intuitivement que la loi le protège Me Frédéric Ney »

Il y a surtout une chose que François ne digère pas: il avait demandé une audience publique, tout en sachant que les chances d’en obtenir une étaient faibles. Il tenait pourtant à comparaître devant les juges, à leur dire ce que ces années avaient fait de lui. Il voulait «aller au tribunal», et pas simplement entretenir une correspondance avec lui. Sans grande surprise, sa demande a été refusée. «Je ne suis pas un dossier, un numéro. Je suis une victime.» Il appuie: «On n’a pas voulu m’entendre. On me prive, une fois encore, de parole.»

Son avocat porte un regard critique sur l’évolution du monde judiciaire. «On est passé du procès à la procédure, sans doute aussi de la justice au simple droit», regrette Me Frédéric Ney. L’homme de loi déplore une «construction excessive du droit» et son application devenue «administrative dans les tribunaux et industrielle chez les avocats». Les dossiers se règlent essentiellement par écrit, les plaidoiries se raréfient et les drames humains sont trop souvent jugés mécaniquement, «comme des transactions commerciales». Au risque de perdre de vue l’essentiel: «Le but de la justice, c’est que le citoyen éprouve intuitivement que la loi le protège.» Or, après toutes ces démarches, son client endure précisément le sentiment inverse.

Le Tribunal fédéral tranchera

François pense beaucoup aux autres victimes. A celles qui cherchent encore comment raconter ce qu’elles ont subi, parfois des décennies plus tôt. On leur demande de briser le silence, de parler, de faire confiance aux institutions. «Et qu’est-ce qu’elles vont penser quand elles verront ça?» Lui a choisi de témoigner de nouveau, mais sans livrer son identité. Il veut protéger ses proches et la société qu’il dirige. «Je ne veux surtout pas de la compassion à deux balles.» Seulement que son histoire serve à quelque chose.

Un recours au Tribunal fédéral a été déposé le 28 octobre dernier. «Mon mandant a perdu son enfance, son innocence, la foi en Dieu et en l’Etat, mais n’a pourtant pas renoncé à croire au bon sens de l’humanité, dont il espère trouver le salut auprès de notre dernière instance judiciaire», plaide déjà Me Frédéric Ney.

François remet son manteau. L’entretien touche à sa fin. Dehors, le ciel n’en a pas fini. Il lui aura fallu quarante ans pour trouver les mots et le courage de regarder son agresseur en face. Il pensait enfin pouvoir laisser derrière lui les nuits d’horreur de Champittet. Mais aujourd’hui, un nouveau combat l’attend. Et pas question de céder. «Je me battrai jusqu’au bout. Et croyez-moi, ils s’épuiseront avant moi.»

* Prénom d’emprunt.