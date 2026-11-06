Le théologien vaudois Daniel Marguerat, spécialiste reconnu du Nouveau Testament, est mort à 83 ans. Visé depuis février 2026 par une procédure pénale après une dénonciation de l’Eglise réformée, il niait tout abus sexuel.

Mort du théologien Daniel Marguerat, clôture de l'enquête pour abus sexuels supposés

Mort du théologien Daniel Marguerat, clôture de l'enquête pour abus sexuels supposés

En bref Daniel Marguerat, figure du protestantisme romand et ancien professeur à l’UNIL, est mort à 83 ans

Spécialiste du Nouveau Testament, il était connu au-delà de la Suisse pour ses ouvrages sur les origines du christianisme

Visé pour des abus sexuels présumés datant des années 1990, il niait tout abus; la procédure vaudoise est close après son décès

Figure reconnue du protestantisme romand, Daniel Marguerat est mort à 83 ans, a confirmé le Ministère public vaudois à «24 heures». Ce spécialiste du Nouveau Testament, qui avait enseigné à l’Université de Lausanne, s’était fait connaître bien au-delà de la Suisse grâce à ses publications sur les origines du christianisme.

Ses dernières années avaient toutefois été marquées par des accusations d’abus sexuels. En 2024, plusieurs faits présumés datant des années 1990 avaient été révélés dans la presse, notamment dans «Le Temps», sans que son identité soit rendue publique. Son nom avait finalement été dévoilé en mai 2026 par le média français «Le Cri», qui rapportait de nouveaux témoignages. Le théologien niait tout abus, mais admettait des comportements qu’il décrivait comme maladroits.

Le Ministère public vaudois indique qu’une dénonciation de l’Eglise réformée, reçue en février 2026, avait donné lieu à une procédure pénale, désormais close en raison de son décès. Aucune plainte pénale n’avait été déposée.