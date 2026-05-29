Une femme aurait été séquestrée dans un squat lausannois

Une femme aurait été séquestrée dans un squat entre les bâtiments 16 et 16bis sur l'avenue Druey à Lausanne, rapporte «24 heures» ce jeudi 28 mai. Interrogé par le média vaudois, le municipal chargé de la sécurité à Lausanne, Pierre-Antoine Hildbrand, confirme que les agents ont porté secours à une jeune femme «potentiellement séquestrée à l’intérieur du bâtiment, en relation avec une affaire de mœurs».
Il ajoute que la jeune femme a été retrouvée et confiée à la police judiciaire municipale. Les agents ont arrêté un homme recherché dans une affaire de moeurs, et un autre homme a été conduit à l'Hôtel de police, sous le coup d'un mandat d'arrêt. L'opération a eu lieu le mercredi 20 mai et a nécessité l’intervention et la brigade canine.
Le Sleep-In s'inquiète
Cette intervention a mené à l'évacuation du squat, qui aurait abrité une soixantaine de personnes, selon un témoin sur place. L'immeuble concerné appartenait à 70% au promoteur immobilier Bernard Nicod et à 30% à la Ville de Lausanne.
Le mardi 26 mai déjà, l'hébergement d'urgence Sleep-In redoutait d'être submergé par les demandes, car un autre squat a été déserté ce mardi près de la synagogue, portant le nombre de sans-abris à environ 150.