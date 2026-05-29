Une vaste opération de police a eu lieu dans un squat de Lausanne après le signalement d’une jeune femme potentiellement séquestrée, révèle «24 heures». L’intervention a conduit à l’évacuation du bâtiment occupé par des dizaines de squatteurs.

Une femme aurait été séquestrée dans un squat lausannois

Une femme aurait été séquestrée dans un squat lausannois

Luisa Gambaro Journaliste

Une femme aurait été séquestrée dans un squat entre les bâtiments 16 et 16bis sur l'avenue Druey à Lausanne, rapporte «24 heures» ce jeudi 28 mai. Interrogé par le média vaudois, le municipal chargé de la sécurité à Lausanne, Pierre-Antoine Hildbrand, confirme que les agents ont porté secours à une jeune femme «potentiellement séquestrée à l’intérieur du bâtiment, en relation avec une affaire de mœurs».

Il ajoute que la jeune femme a été retrouvée et confiée à la police judiciaire municipale. Les agents ont arrêté un homme recherché dans une affaire de moeurs, et un autre homme a été conduit à l'Hôtel de police, sous le coup d'un mandat d'arrêt. L'opération a eu lieu le mercredi 20 mai et a nécessité l’intervention et la brigade canine.

Le Sleep-In s'inquiète

Cette intervention a mené à l'évacuation du squat, qui aurait abrité une soixantaine de personnes, selon un témoin sur place. L'immeuble concerné appartenait à 70% au promoteur immobilier Bernard Nicod et à 30% à la Ville de Lausanne.

Le mardi 26 mai déjà, l'hébergement d'urgence Sleep-In redoutait d'être submergé par les demandes, car un autre squat a été déserté ce mardi près de la synagogue, portant le nombre de sans-abris à environ 150.