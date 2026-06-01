Un homme de 79 ans a été mortellement percuté par un conducteur de trottinette électrique, jeudi, à Lausanne. Selon «24 heures», le drame se serait produit après une course-poursuite entre le conducteur et des policiers à vélo.

Une course-poursuite policière aurait entraîné un nouveau décès à Lausanne

Une course-poursuite policière aurait entraîné un nouveau décès à Lausanne

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Un conducteur de trottinette électrique a mortellement percuté une personne âgée, jeudi 28 mai, à Lausanne, annonce le Ministère public du Canton de Vaud ce lundi 1er juin. Selon «24 heures», le drame serait survenu dans le cadre d'une course-poursuite avec des policiers à vélo. Le drame s'est produit peu après midi sur la rue Pichard, dans le centre-ville de la capitale vaudoise.

La victime, un Suisse de 79 ans domicilié à Lausanne, a été percuté par l'engin, avant de chuter tête la première sur le sol et de perdre connaissance, indique le Ministère public. Transporté au CHUV, l'homme a succombé à ses blessures dans la soirée.

Des injoctions de la police ignorées

Toujours selon le communiqué, le conducteur de la trottinette électrique, un Sri-Lankais de 53 ans domicilié en Valais, «avait auparavant été repéré par une patrouille de la brigade cycliste de la Police municipale de Lausanne alors qu’il circulait dans une zone piétonne». Malgré plusieurs injonctions, l'homme ne se serait pas arrêté.

«Les policiers avaient alors décidé de le suivre à distance», poursuit le Ministère public, qui précise que «l'accident s'est produit peu après.» Selon «24 heures», l'incident aurait été filmé par une caméra de surveillance d'un commerce voisin.

Le conducteur interpellé, puis libéré

Le conducteur a été interpellé puis emené à l'Hôtel de police. Maintenu en détention le temps de son audition par le Ministère public, il a ensuite été libéré. Une instruction pénale a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

A l'été 2025, deux courses-poursuites s'étaient soldées de façon tragique à Lausanne. Camila, 14 ans, était décédée dans la nuit du 30 juin au 1er juillet dans le quartier de la Blécherette. L'adolescente avait chuté de son scooter alors qu'elle était coursée par la police. Sa mort avait été suivie le 23 août par celle de Marvin, 17 ans. Le jeune homme avait percuté un ralentisseur après avoir perdu la maîtrise de son véhicule, en tentant, lui aussi, d'échapper à la police.