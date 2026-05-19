Un drame a eu lieu à Lausanne ce 18 mai. Une piétonne de 72 ans est décédée, après un grave accident impliquant un camion-poubelle. Une enquête a été ouverte.

Une piétonne de 72 ans perd la vie après un accident impliquant un camion-poubelle

Une piétonne de 72 ans perd la vie après un accident impliquant un camion-poubelle

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Un terrible accident de circulation a eu lieu à Lausanne ce lundi 18 mai. Aux alentours de midi, au chemin des Aubépines, une piétonne de 72 ans a perdu la vie après un grave accident impliquant un camion-poubelle, indique la police lausannoise ce mardi. La femme originaire d'Italie et domiciliée dans le canton de Vaud est décédée sur le coup, malgré une intervention rapide des secours.

Le parquet vaudois a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Selon les premières information, la victime se serait trouvée à droite du camion-poubelle, qui se déplaçait en marche avant. Le conducteur du véhicule est interrogé par la police.