Lausanne se prépare pour éviter une 3ème nuit d'émeutes

Lausanne renforce sa présence policière pour prévenir une troisième nuit d'émeutes dans le quartier de Prélaz. Le municipal Pierre-Antoine Hildbrand condamne fermement les violences survenues après le décès d'un adolescent dimanche.

Lausanne renforce sa présence policière pour prévenir une troisième nuit d'émeutes dans le quartier de Prélaz Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le municipal lausannois en charge de la sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand, a très fermement condamné les émeutes qui ont secoué pour la deuxième nuit d'affilée le quartier de Prélaz, où est décédé dimanche matin un adolescent fuyant la police en scooter. Il a annoncé un renforcement de la présence préventive pour tenter d'éviter que des violences ne reprennent dans la soirée.

«Des engins pyrotechniques ont été utilisés contre la police, c'est scandaleux», a déclaré Pierre-Antoine Hildbrand mardi à Keystone-ATS. «On est face à un mouvement qui n'a rien à voir avec le décès de ce jeune, mais qui saisit ce prétexte pour attaquer les forces de l'ordre, c'est indigne», a-t-il ajouté.

Le municipal PLR a salué le travail de la police et des pompiers. «Les forces de l'ordre agissent en proportionnalité et avec beaucoup de précautions pour éviter des blessés, tant dans ses rangs que dans ceux des manifestants, des pompiers, ou encore des passants, c'est extrêmement compliqué.»

Pour éviter une troisième nuit de violences, l'élu a annoncé un accroissement de la présence préventive. «On adapte notre dispositif à mesure qu'on comprend la dynamique à l'oeuvre et la composition des groupes de personnes auxquelles on fait face», a-t-il expliqué, sans vouloir en dire davantage.

Sept interpellations

Après une première nuit d'émeutes dimanche soir, la situation s'est à nouveau dégradée lundi soir peu avant 22h00, donnant lieu à sept interpellations.

Entre 150 et 200 personnes ont installé des barrages au moyen de containers et de poubelles incendiés sur l'avenue de Morges. Ils ont bouté le feu à ces barricades improvisées ainsi qu’à plusieurs poubelles et containers.

Les premières patrouilles arrivées sur les lieux ont subi des jets de cailloux, de barrières de chantier, mortiers, cocktails Molotov et d’engins pyrotechniques. Les policiers ont dû faire usage de moyens de contrainte, soit quatre tirs de prismes en caoutchouc et 54 tirs de grenades lacrymogènes, ont communiqué les forces de l'ordre pendant la nuit.

Disperser les manifestants

Le véhicule tonne pompe de la Police cantonale a également été engagé dans le but de projeter de l’eau et de disperser les manifestants. Les sapeurs-pompiers professionnels ont oeuvré sous protection policière sur différents sites, afin de circonscrire une dizaine de départs de feu.

A l'instar du quartier des Boveresses/Praz-Séchaud, où vers 22h50, des jeunes ont bouté le feu à des containers. Ils ont également fortement endommagé un bus des Transports Lausannois (TL).

Le calme est revenu peu après minuit.A ce stade, le bilan policier ne fait d'état d'aucun blessé parmi ses effectifs et parmi les manifestants.

Ces interventions ont nécessité l’engagement de quelque 140 policiers et de 24 sapeurs-pompiers professionnels. Les TL vont comme la veille déposer une plainte pénale pour dommages à la propriété.

Dimanche soir déjà, un rassemblement d'une centaine de jeunes avait dégénéré, près des lieux où le jeune de 17 ans avait trouvé la mort. Les autorités lancent un appel au calme.