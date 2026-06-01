Une course-poursuite policière aurait abouti à un nouveau décès, jeudi, à Lausanne, rapporte «24 heures». Un conducteur de trottinette électrique aurait mortellement percuté une personne âgée alors qu'il était poursuivi par des policiers à vélo.

Une course-poursuite policière aurait entraîné un nouveau décès à Lausanne

Une course-poursuite policière aurait entraîné un nouveau décès à Lausanne

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Un conducteur de trottinette électrique a mortellement percuté une personne âgée, jeudi 28 mai , à Lausanne, alors qu'il était poursuivi par des policiers à vélo, rapporte «24 heures». Le drame se serait produit aux alentours de midi à la rue Pichard, dans le centre-ville de la capitale vaudoise, alors que plusieurs terrasses avoisinantes étaient bondées.



La victime, un homme, aurait été fauchée par l'engin alors qu'elle cheminait au côté d'une autre personne. La scène aurait été filmée dans son intégralité par une caméra de surveillance d'un commerce proche du lieu de l'accident. La séquence montrerait le conducteur de la trottinette électrique percuter le piéton de front, avant que ce dernier ne chute lourdement sur la tête.

Contactée par «24 heures», la police municipale de Lausanne a fait savoir que le Ministère public donnerait davantage de précisions sur l'incident. Une communication est attendue dans l'après-midi du lundi 1er juin.

A l'été 2025, deux courses-poursuites s'étaient soldées de façon tragique à Lausanne. Camila, 14 ans, était décédée dans la nuit du 30 juin au 1er juillet dans le quartier de la Blécherette. L'adolescente avait chuté de son scooter alors qu'elle était coursée par la police. Sa mort avait été suivie le 23 août par celle de Marvin, 17 ans. Le jeune homme avait percuté un ralentisseur après avoir perdu la maîtrise de son véhicule, en tentant, lui aussi, d'échapper à la police.

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