Un départ de feu dans les toilettes du collège d'Oron-la-Ville (VD) a provoqué une évacuation totale ce lundi. Une élève a été hospitalisée et la police vaudoise enquête sur cet «acte de malveillance».

Un départ de feu dans les toilettes fait évacuer ce collège vaudois

Un départ de feu dans les toilettes fait évacuer ce collège vaudois

La police enquête sur cet «acte de malveillance»

Léo Michoud Journaliste Blick

Cette évacuation n’était pas qu’un simple exercice. Ce lundi 1er juin, aux alentours de 13h, le bâtiment 4 du collège secondaire d’Oron-la-Ville (VD) a dû être totalement évacué. La faute à un «départ de feu dans un des WC du restaurant scolaire».

Le personnel de surveillance de la cantine a pu rapidement circonscrire le début d’incendie, indique l’Etablissement primaire et secondaire Oron-Palézieux sur son site. La procédure d’évacuation a été immédiatement déclenchée et les services de secours ont été mobilisés sans délai.

Une élève à l’hôpital

Pompiers, gendarmes et premiers secours sont intervenus sur place. «Quelques membres du personnel et élèves ont été incommodés par les fumées dégagées», précise l’école. Ils ont été pris en charge sur site.

Ce mardi, une circulaire est parvenue aux parents des élèves de la 7e à la 10e année. On y apprend que «par mesure de précaution, une élève a été transportée à l’hôpital pour des examens complémentaires».

Le document destiné aux parents se veut rassurant: «En fin d’après-midi, une cellule de crise a été mise en place. Par ailleurs, des psychologues d’urgence sont intervenus afin d’accompagner les personnes les plus affectées par cet événement.»

La police cherche le coupable

La police cantonale vaudoise mène une enquête afin de déterminer les causes et «d’identifier formellement les auteurs de cet acte de malveillance». La circulaire précise que «la justice des mineurs sera ensuite saisie de l’affaire», ce qui laisse à penser qu’un élève pourrait être en cause.

Les cours ont pu reprendre normalement dès 7h55 ce 2 juin, au lendemain du départ de feu. Consciente «de l’émotion que cet incident a pu susciter et des conséquences qu’il aurait pu entraîner», la direction a organisé une permanence à destination des élèves, là encore avec psychologue scolaire.

Les parents sont invités à échanger avec leurs enfants au sujet de ces évènements. «Si une minorité d’élèves en est à l’origine, il est essentiel de rappeler que chacune et chacun a un rôle à jouer dans le respect des règles de vie collective, y compris en signalant les comportements inappropriés», conclut la circulaire.