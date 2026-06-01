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Des «espaces ressources» partout
Face aux élèves perturbateurs, Vaud promet des mesures aux profs

Lundi à Lausanne, Vaud a présenté son nouveau plan d'action pour aider les enseignants face aux élèves perturbateurs. Mesure phare: des «espaces ressources» sont promis dans toutes les écoles vaudoises d'ici 2028.
Publié: 16:24 heures
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Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
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Frédéric Borloz a pris la parole à Lausanne, pour présenter des mesures sur l'enseignement spécialisé vaudois.
Photo: Léo Michoud / Blick
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Léo MichoudJournaliste Blick

L'école inclusive vaudoise telle qu'elle existe actuellement est critiquée de toutes parts, surtout par les profs. Et le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) assure avoir entendus les témoignages d'enseignants préoccupés par les élèves aux «comportements problématiques».

Ce lundi 1er juin, dans une école lausannoise, le conseiller d'Etat Frédéric Borloz (PLR), accompagné de la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), a tenu une conférence de presse pour présenter le nouveau plan d'action sur la pédagogie spécialisée. Leur promesse? «Soutenir les professionnelles et professionels de l'école face à des élèves aux comportements problématiques des éléments perturbateurs.»

«
L'objectif, c'est de fournir aux enseignants des outils pour gérer des situations complexes, et non de les surcharger administrativement
Frédéric Borloz, conseiller d'Etat vaudois chargé de l'enseignement
»

C'est donc sur les troubles du comportement des élèves dans les premières années d'écoles, et sur la gestion des débordements qui portent atteinte à la qualité de l'enseignement, que l'Etat de Vaud axe ses mesures. «L'objectif, c'est de fournir aux enseignants des outils pour gérer des situations complexes, et non de les surcharger administrativement», assure le ministre.

Des «espaces ressources» dans toutes les écoles

Frédéric Borloz et sa direction générale ont annoncé une série de mesures axées sur les troubles du comportement des élèves lors des premières années d'école. En premier lieu, le développement d'ici 2028 d'«espaces ressources» dans toutes les écoles du canton, comme il en existe déjà dans la majorité des établissements.

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«Il s’agit d’un lieu dédié à la prise en charge temporaire des élèves dont le comportement perturbe la classe et proposant un environnement d’apprentissage plus adapté», précise le communiqué de presse. Celui-ci serait surveillé par un ou plusieurs spécialistes de l'enseignement spécialisé. «Nous voulons soutenir les établissements et proposer des règles communes, mais les laisser mettre en oeuvre des modalités adaptées à leurs spécificités», détaille Nathalie Jaunin, directrice générale adjointe chargée de la direction pédagogique.

Accompagner les enseignants

En outre, l'Etat de Vaud promet au personnel scolaire des formations «permettant de bien réagir face à des comportements problématiques». Une série de conférences en ligne seront proposées aux enseignants, ainsi qu'un programme de formation continue élaboré avec la Haute école pédagogique (HEP).

Enfin, la DGEO et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse prévoient «le développement de prestations d’accompagnement socio-éducatif en milieu scolaire». Il est question de proposer aux profs «un accompagnement spécifique» pour gérer les «situations parfois très complexes» qui se présentent à eux.

Ce nouveau plan d'action «vient s'ajouter aux mesures qui existent déjà pour les élèves qui ont des besoins relevant de la pédagogie spécialisée, par exemple avec un trouble du spectre de l'autisme ou des problèmes d'élocution», communiquent les responsables de l'enseignement vaudois. D'autres mesures devraient être annoncées à la rentrée prochaine, ont assuré les intervenants.

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