Blatten. Crans-Montana. Des lieux devenus synonymes de catastrophes. Et, en première ligne, des pompiers pour la plupart volontaires qui s’engagent pour sauver des vies.

Sandrine Spycher

Sierre, le 29 juin 2024. Le Rhône déborde de son lit, dévastant un quartier entier de la ville valaisanne. Le Centre de secours et d’incendie (CSI) de la région se démène pour contenir les eaux et aider la population.

Cet événement hors norme est le point de départ de cette série en immersion au plus près des sapeurs-pompiers romands pendant une année et demie. Au fil des épisodes, nous apprenons à connaître Lucien, commandant du CSI Région Sierre, Stéphane, pompier volontaire dans le même centre, Sophie, pompière volontaire à Blonay (VD), ainsi que deux aspirants, Eliott et Alexandre, souhaitant devenir professionnels au Service d’incendie et de secours (SIS) de Genève.

Si leurs situations personnelles sont toutes différentes, ils partagent l’envie et la motivation de mettre leur énergie au service de la population. L’entraînement est exigeant, des examens sont imposés aux postulants pour tester leur esprit d’équipe ou leur résistance au vertige.

90% de volontaires

Lorsqu’ils ne sont pas appelés sur une intervention, les soldats du feu organisent des exercices d’ampleur pour rafraîchir leurs connaissances et se familiariser avec le matériel. En Suisse, plus de 90% des pompiers sont des volontaires. Ils font en moyenne une carrière de sept ans. Ils interviennent sur les incendies, mais aussi les inondations ou les dégâts dus aux intempéries.

« J'ai pris conscience que ma carrière allait changer Lucien Cottier, commandant du CSI Région Sierre, face aux inondations de sa ville »

Lucien se remémore le moment où la caserne sierroise inondée a dû être évacuée et tous les camions sortis en même temps pour les préserver. «J’ai pris conscience que ma carrière allait changer», témoigne celui qui considère cette caserne comme son premier chez-lui, là où il passe le plus de temps. Le commandant se montre plein d’empathie pour les personnes dont l’habitation a été détruite, car il sait ce que c’est de «perdre son histoire». Vingt-cinq ans plus tôt, en octobre 2000, Lucien, alors âgé de 15 ans, et sa famille avaient vu leur maison de Saillon dévastée par une inondation due aux crues du Rhône.

De son côté, la Vaudoise Sophie se présente à l’examen du permis poids lourd. Elle cherche à donner un nouvel élan à son engagement en conduisant le camion pendant les interventions. Cette maman solo fait partie des 12% de femmes sapeuses-pompières de Suisse romande. Elle a récemment été nommée appointée, une reconnaissance pour ses années de service.

Eliott et Alexandre, les deux aspirants genevois, sont quant à eux au tout début d’une formation de dix-huit mois. Aux cours théoriques succèdent les stages d’observation qui permettront à ces deux jeunes de vivre leur «premier feu» aux côtés de collègues expérimentés.

Une année dévastatrice

L’année 2025 aura été une succession d’épreuves pour les services d'urgence – et la population –, particulièrement en Valais. Au printemps, les chutes de neige record dans la région de Sierre donnent du fil à retordre aux pompiers qui interviennent pour couper des arbres et sécuriser les routes. Les écoles de la région sont fermées et la situation reste tendue durant plusieurs jours.

Le 28 mai, l’effondrement du glacier du Birch ensevelit presque entièrement le village de Blatten. Deux mois plus tard, Lucien et Stéphane se rendent sur les lieux pour aider les habitants à récupérer des affaires. Tous deux reviendront marqués par l’ampleur de la tragédie humaine. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, ils interviennent à Crans-Montana, se retrouvant face à l’horreur. Le commandant, fortement médiatisé dans les jours suivants, aura du mal à contenir ses larmes.

«Cœur de pompiers», édifiante série documentaire réalisée par Thomas Queille et produite par Point Prod – diffusée ce lundi 18 mai à 20h05 sur RTS1 –, donne à voir la réalité de ces hommes et de ces femmes. L’entraînement poussé auquel ils s’astreignent leur apprend à manipuler un matériel lourd et technique. Propulsés au rang de héros, ils n’en restent pas moins des humains.