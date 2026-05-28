Un incendie a ravagé dans la nuit de jeudi un dortoir d’un pensionnat de filles à Gilgil, au Kenya. Un premier bilan fait état de 16 morts et 73 blessés. La majorité des victimes sont des élèves.

Au moins 16 morts dans l'incendie d'une école pour filles au Kenya

Au moins 16 morts dans l'incendie d'une école pour filles au Kenya

AFP Agence France-Presse

Au moins 16 personnes, majoritairement des élèves, ont péri et 73 ont été blessées dans l'incendie en pleine nuit d'un dortoir dans un pensionnat de filles au Kenya, a annoncé jeudi une source policière à l'AFP, sans donner d'autre détail dans l'immédiat.

Aucun bilan officiel n'a jusqu'ici été publié. Aucun détail n'a pu être obtenu sur l'âge des pensionnaires hébergées dans ce dortoir.

L'incendie a été signalé jeudi à 03H30 (00H30 GMT) à l'école de filles Utumishi de Gilgil, ville située à une centaine de kilomètres au nord de Nairobi, a indiqué à l'AFP la Croix-Rouge, précisant avoir déployé des équipes sur place mais refusant de donner un bilan. Gilgil abrite une importante garnison de l'armée kényane.

Selon un correspondant sur place, de nombreux parents affolés ont afflué vers l'école et sont regroupés dans la cour en attendant des nouvelles de leurs enfants.

Enquête ouverte

Le ministre kényan de l'Intérieur Kipchumba Murkomen et le directeur adjoint de la police Eliud Lagat sont notamment sur place, indique la police kényane sur X. Le chef des services d'enquête criminelle (DCI) Mohammed Amin supervise à Gilgil «l'enquête préliminaire sur les cause de l'incendie», ajoute-t-elle.

De nombreux élèves sont en pension au Kenya et le pays d'Afrique de l'Est a déjà connu plusieurs incendies meurtriers dans ses écoles. En septembre 2024, 21 élèves avaient péri lorsqu'un incendie avait ravagé leur dortoir en pleine nuit près de la ville de Nyeri, à environ 160 kilomètres au nord de Nairobi. L'incendie le plus meurtrier dans un établissement scolaire kényan a tué 67 lycéens en 2001, dans le district de Machakos, dans le sud du Kenya.