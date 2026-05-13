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Potentielles discriminations?
A la piscine de Porrentruy, les nouvelles règles d'accès sont critiquées

A Porrentruy, un groupe d'élus et de citoyens s'oppose aux nouvelles limitations d'accès à la piscine. Ils demandent au canton de statuer sur le nouveau règlement, qu'ils jugent discriminatoire.
Publié: 13:09 heures
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Dernière mise à jour: 13:16 heures
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La piscine de Porrentruy et son accès restreint pourrait encore faire des émules.
Photo: porrentruy.ch
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Léo MichoudJournaliste Blick

L'été d'après la polémique arrive. Et face aux nouvelles restrictions d'accès à venir à la piscine de Porrentruy, la fronde s'organise. Signé par 17 élus et citoyens de la commune, un document de 9 pages demande au canton du Jura de ne pas approuver la démarche, informe la RTS ce mercredi 13 mai.

En mars dernier, l'autorité législative de Porrentruy a validé une modifications des bases légales. Un nouvel article permet à l'Exécutif communal de «prendre des mesures visant à organiser l'accès à la piscine municipale», afin de «garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques».

Risque de discriminations?

Les opposants ne critiquent pas ces objectifs. Mais ils voient dans ce nouveau règlement une violation des principes constitutionnels et un risque de discrimination. L'autorité cantonale en charge des affaires communales pourrait devoir se prononcer.

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En juillet dernier, le Conseil de Ville avait décidé d’interdire l’accès à sa piscine aux étrangers ne résidant ni ne travaillant en Suisse. Une mesure ciblant surtout les frontaliers français, accusés d'incivilités. La piscine de Porrentruy rouvrira ses bassins le samedi 23 mai... Mais qui sera autorisé à faire plouf?

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