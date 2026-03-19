Porrentruy pourra encore restreindre l'accès à sa piscine

Le Conseil de ville de Porrentruy a validé un nouveau règlement permettant de restreindre l'accès à sa piscine municipale. La mesure, critiquée pour sa dimension discriminatoire, vise à garantir sécurité et tranquillité publiques.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil municipal de Porrentruy (JU) pourra, en cas de besoin, adopter de nouvelles restrictions d'accès à la piscine de plein air. Le Conseil de ville a accepté une modification des bases légales. L'été dernier, l'interdiction de la piscine aux résidents français avait suscité la polémique qui avait débordé au-delà des frontières suisses.

Le législatif bruntrutain a approuvé jeudi plusieurs modifications du règlement de police, avalisant ainsi l'ajout d'un nouvel article. Ce dernier permet à l'exécutif de la ville de «prendre des mesures visant à organiser l'accès à la piscine municipale», afin de «garantir la sécurité, la tranquilitté et la salubrité publiques».

Le Conseil municipal de Porrentruy avait décidé en juillet dernier d’interdire l’accès à sa piscine aux étrangers ne résidant ni ne travaillant en Suisse. Cette mesure faisait suite à de nombreuses incivilités, provoquées en grande majorité par des ressortissants français, Porrentruy se situant à moins de 15 kilomètres de la frontière avec l'Hexagone.

La piscine doit rouvrir le samedi 23 mai prochain.

«Effet discriminatoire»

Jeudi, le Conseil de ville n'a apporté que des changements cosmétiques au règlement en question, et l'a finalement accepté par 31 voix contre 10. Les autorités pourront ainsi annoncer en toute légitimité de nouvelles restrictions. L'an dernier, la gauche notamment avait reproché à l'exécutif d'avoir adopté des mesures «discriminatoires» sans disposer des bases légales nécessaires.

Le groupe PS-Les Vert-e-s est toujours opposé à une restriction se basant sur la nationalité des usagers. Lors des délibérations, il a tenté en vain de s'opposer aux modifications.

La socialiste Lisa Raval a expliqué que son groupe avait demandé à «un éminent constitutionnaliste» de donner son avis sur l'article en question. Cet homme de droit aurait expliqué que «l'article a un effet discriminatoire prévisible, ce qui est tout autant prohibé qu'un effet discriminatoire direct.»

Mme Raval a aussi regretté que le nouvel article ne fasse pas mention de mesures de prévention ou de formation du personnel.

«Il y a des garde-fous»

«La piscine doit rester un lieu de détente, de sécurité et de convivialité», a réagi le maire Philippe Eggertswyler. Le nouveau règlement a d'ailleurs été validé par le délégué jurassien aux communes, la police cantonale et le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy, qui gère la piscine, a-t-il rappelé.

Et d'ajouter que le nouveau règlement n'est pas en contradiction avec la législation supérieure. «Si nous prenons une décision qui ne correspond pas aux lois supérieures, elle deviendra automatiquement caduque. Donc il y a des garde-fous.»

La droite et le Parti chrétien-social indépendant (PCSI, classé au centre-gauche et parti du maire) ont largement accepté le nouveau règlement de police. «Ce n'est pas un blanc-seing que nous donnons à nos autorités», a argumenté Yves Quiquerez (PCSI). «Les mesures prises l'été dernier étaient certes sévères, mais constituaient une réponse nécessaire», a abondé Thierry Berthoud (PLR).

Grosse polémique

Ces mesures avaient provoqué de très nombreuses réactions au coeur de l'été. La Commission fédérale contre le racisme avait notamment jugé la décision problématique. La gauche avait fortement critiqué ces restrictions. Les autorités bruntrutaines avaient ensuite rencontré plusieurs élus français.

La polémique avait également rapidement enflé sur les réseaux sociaux et avait trouvé un écho dans de nombreux médias suisses, mais aussi français.