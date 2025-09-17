La piscine de Porrentruy tire un bilan positif de la saison: plus du double d'abonnements ont été vendus, et moins de tensions. Les responsables envisagent d'ailleurs l'interdiction des étrangers pour la saison prochaine.

En interdisant les étrangers, la piscine de Porrentruy explose sa vente d'abonnements

1/4 Cette mesure a fait les gros titres au-delà des frontières nationales. La petite ville jurassienne de Porrentruy n'accepte plus que les locaux dans sa piscine. Photo: keystone-sda.ch

Céline Zahno

La piscine de Porrentruy a fait polémique cet été. Après plusieurs incidents impliquant des baigneurs français, elle a interdit l’accès aux étrangers, réservant ses portes aux seules personnes résidant ou travaillant en Suisse.

La décision a suscité de vives critiques. Christian Zimmermann, conseiller régional du Grand Est, l’a qualifiée de «discriminatoire et disproportionnée». La Confédération s’est également montrée réservée. «Une interdiction globale de baignade pour les personnes étrangères est problématique et irritante», a écrit la Commission fédérale contre le racisme (CFR).

Deux fois plus d'abonnements

Malgré la controverse, le bilan de la saison est jugé positif. «Les locaux se sont réapproprié leur piscine, nous y retrouvons maintenant le calme et la sérénité», déclare Lionel Maitre dans «Le Quotidien Jurassien». Lionel Maitre est le responsable politique du secteur des loisirs au Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIPD). Le SIPD relève en effet une forte hausse du nombre d’abonnements: 818 ont été vendus, soit deux fois plus que l’année précédente. A cela s’ajoutent 40'000 entrées journalières, contre 37'000 en 2023.

Fort de ces résultats, le syndicat envisage de nouvelles mesures pour l’an prochain. Parmi celles-ci: réserver les abonnements aux résidents suisses et limiter l’achat de billets journaliers pour les visiteurs français à une plateforme en ligne, avec indication complète de leurs coordonnées. Les mineurs étrangers non accompagnés resteront en outre exclus de la piscine. «Avec les Suisses, nous n’avons pas de problème d’incivilité», justifie Lionel Maitre pour expliquer cette distinction.