DE
FR

Piscine de Porrentruy
L'accès limité aux non-résidents suisses ne sera a priori pas prolongé

La restriction d'accès à la piscine de Porrentruy pour les non-résidents suisses s'achève dimanche. Les responsables, satisfaits des résultats, ne prévoient pas de prolonger cette mesure, notant une augmentation des abonnements et des entrées.
Publié: il y a 35 minutes
Partager
Écouter
L'interdiction d'accès à la piscine de Porrentruy aux non-résidents suisses, qui court jusqu'au 31 août, ne sera en principe pas prolongée jusqu'à la fin de la saison.
Photo: PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'interdiction d'accès à la piscine de Porrentruy (JU) aux non-résidents suisses, qui prend fin dimanche, ne devrait a priori pas être prolongée jusqu'à la fin de la saison, selon le responsable des espaces-loisirs de Porrentruy. En cause: la météo moins ensoleillée.

A lire aussi
Piscine anti-Français de Porrentruy: le maire réagit à la polémique
«Nous faisons au mieux»
Piscine anti-Français de Porrentruy: le maire réagit à la polémique
Inspirés par Porrentruy, des élus tessinois veulent priver les Italiens de piscine
Motion choc à Mendrisio
Inspirés par Porrentruy, ces Tessinois veulent priver les Italiens de piscine

«On estime que la mesure a porté ses fruits. Nous avons toujours dit qu'elle serait limitée dans le temps, car il s'agissait d'une mesure d'urgence. Avec une météo moins ensoleillée et la saison qui touche à sa fin, il y a moins de risques de suraffluence», a précisé Lionel Maitre à Keystone-ATS, confirmant une information du Quotidien jurassien. La décision définitive sera prise lundi.

«Nous avons reçu beaucoup de retours positifs et très peu de négatifs», ajoute Lionel Maitre à propos de la mise en place de cette limitation d'accès. La piscine de Porrentruy a vendu deux fois plus d'abonnements que la saison passée et enregistré quelque 10'000 entrées supplémentaires, selon le responsable des espaces-loisirs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus