Les émeutes du 24 août à Lausanne, suite à la mort de Marvin, sont le dernier soubresaut de tensions croissantes entre la police et une partie de la population. En 10 ans, 8 personnes sont mortes sur Vaud lors d'interventions policières.

Les incidents policiers polarisent à Lausanne et sont à l'origine des émeutes du 24 août. Photo: KEYSTONE

Myret Zaki Journaliste Blick

Placages au sol, poursuites de scooters: la loi des séries se répète dans le canton de Vaud, où les violences urbaines sont toujours plus vives entre groupes antifas et police. Chronologie d'une série noire qui s’égrène depuis 2016, et qui a vu 8 personnes mourir lors d’interpellations policières, sans que la justice ait à ce jour conclu à une culpabilité des autorités.

23 août 2025

Décès de Marvin, un Lausannois de 17 ans, après une course-poursuite dans l’Ouest lausannois avec la police municipale. Alors qu’il tentait de fuir la police, le jeune perd le contrôle du scooter – qui était volé – et fait une collision mortelle. La mort du jeune Lausannois rappelle celle de Camila, moins d’un mois plus tôt.

30 juin 2025

Camila, une ado de 14 ans, décède suite à une chute à scooter, dans les hauts de Lausanne, elle aussi après avoir tenté d’échapper à la police municipale, qui la poursuivait car elle se livrait à «des rodéos urbains» et ne portrait pas de casque.

25 mai 2025

A Lausanne, Michael Kenechukwu Ekemezie, un Nigérian de 39 ans, décède au poste de la police municipale. Les agents, qui le soupçonnaient de trafic de drogue, l’ont appréhendé en le plaquant au sol. Il aurait averti qu’il se sentait mal, avant de succomber, moins d’une heure plus tard. Les policiers sont sous enquête du Ministère public vaudois pour homicide par négligence.

30 août 2021

Roger «Nzoy» Wilhelm, un ressortissant zurichois de 37 ans, d’origine sud-africaine, armé d’un couteau, est abattu par un policier sur un quai de la gare de Morges (VD). Initialement, l’incident a été classé en novembre 2024. Mais le 28 mai 2025, le Tribunal cantonal vaudois a exigé que le Parquet rouvre l’enquête.

28 février 2018

Un Nigérian de 39 ans, Mike Ben Peter, est mort dans des circonstances similaires à Michael Ekemezie, après avoir été violemment plaqué au sol par la police antidrogue lausannoise. Les agents ont été acquittés, en première instance, puis en appel.

24 octobre 2017

Lamin Fatty, un Gambien arrêté par erreur à Lausanne, a subi une crise d'épilepsie de 1h30 dans sa cellule, alors qu'il est filmé par des caméras, sans que personne n’intervienne. Il succombe faute de secours. L’affaire a été classée par la justice vaudoise, mais sa famille a déposé un recours en 2023. En mai 2024, le Tribunal cantonal vaudois a demandé la réouverture de l'enquête et un complément d'instruction.

6 novembre 2016

Hervé, père de famille congolais de 27 ans, est abattu par un policier à Bex (VD), dans la cage d’escalier de son immeuble, alors qu'il brandissait un couteau. L’agent a été acquitté, le Tribunal ayant jugé qu’il agissait en état de légitime défense.

A ce jour, il n’y a eu aucune condamnation de policier dans l'ensemble de ces affaires. Celles concernant Mike Ben Peter et Michael Ekemezi ont particulièrement mobilisé les collectifs antiracistes tels que «Justice pour Mike» et «outrage collectif». Après l’affaire Camila, le collectif radical Ragekiit a dénoncé sur Instagram la pratique des courses-poursuites comme étant «dangereuses» et peu justifiées pour «des faits mineurs». Sur le compte Instagram de Blick, l’affaire Marvin polarise les opinions, récoltant plus de 450 commentaires.