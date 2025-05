Quatre policiers sont prévenus d'homicide par négligence après la mort d'un homme noir au poste lausannois dimanche, révèle la RTS ce mardi. Plus tôt, des manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel de police pour protester.

Des manifestants se sont rassemblés ce mardi devant la police à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Quatre policiers sont poursuivis par la justice, révèle la RTS ce mardi soir. Ils sont prévenus d'homicide par négligence, précise de son côté Keystone-ATS. Cela fait suite à la mort d'un homme noir dans les locaux de la police municipale lausannoise ce dimanche. Agé de 39 ans, il avait été interpellé en raison de soupçons d'activité liée au domaine des stupéfiants. Une fois sur place, il a été pris d'un malaise, selon la police. Les secours ont tenté en vain de le réanimer. Une enquête a été ouverte et une autopsie ordonnée. Selon la RTS, l'homme serait d’origine nigériane et papa de deux enfants.

Cet événement s'inscrit dans un contexte critique envers l'action de la police. Quatre autres hommes noirs sont décédés des suites d'une intervention policière dans le canton de Vaud, entre 2016 et 2021. Ils ont suscité de multiples rassemblements et manifestations dénonçant le racisme et les violences policières.

Sitting devant l'hôtel de police

Environ une centaine de personnes se sont rassemblées mardi en fin d'après-midi devant l'hôtel de police de St-Martin à Lausanne. Elles ont protesté contre «une nouvelle exécution policière» d'un homme d'origine africaine dans le canton. Arrivés par le tunnel, les manifestants, une centaine selon Keystone-ATS, de 70 à 80 selon la police municipale, ont effectué un sitting devant l'hôtel de police. «Sans justice pas de paix», pouvait-on lire sur une banderole, «L'Etat suisse tue», indiquait une autre accrochée au-dessus de la porte d'entrée du poste.