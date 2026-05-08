Genève investit dans l’audiovisuel: deux lois adoptées le 8 mai 2026 prévoient un fonds d’un million CHF pour soutenir les tournages et un Film Office pour faciliter leur organisation.

Genève se dote d'un mécanisme de promotion pour l'audiovisuel

Genève se dote d'un mécanisme de promotion pour l'audiovisuel

ATS Agence télégraphique suisse

Genève veut renforcer son attractivité pour l'industrie audiovisuelle. Le Grand Conseil a voté vendredi deux projets de loi qui mettent en place un mécanisme de soutien financier et opérationnel à la production et la réalisation de films et de séries dans le canton.

Portés par le Conseil d'Etat, ces deux projets de loi ont été acceptés à une large majorité. Seule l'UDC s'y est opposée alors que le mouvement Libertés et justice sociale (LJS) s'est abstenu. «Il s'agit d'un dispositif innovant», a relevé la cheffe du Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie (DEE), Delphine Bachmann.

Le mécanisme prévoit d'une part de rembourser une partie des dépenses locales induites par le tournage d'un film à Genève, soit un «cash rebate», un système déjà en place notamment en Valais, au Tessin et à Zurich. «Une journée de tournage correspond à environ 50'000 à 60'000 francs de dépense», selon la conseillère d'Etat.

L'effet multiplicateur est estimé entre trois et cinq. Les retombées économiques sont ainsi importantes pour le commerce local, l'hôtellerie et la restauration. Genève a déjà un pôle de compétences reconnu, notamment en matière de post-production, «il faut capitaliser» là-dessus, selon Mme Bachmann. Développer les industries créatives est au coeur de sa stratégie économique.

Des privés aussi

Un «Fonds incitatif cantonal pour l'audiovisuel» est prévu. Il sera alimenté par le canton, la Ville de Genève ainsi que par des partenaires privés. L'objectif est de disposer d'un million par an pour le «cash rebate».

L'autre volet du mécanisme est le «Film Office». Cet organe, intégré à Genève Tourisme, est en charge de la partie opérationnelle de promotion d'information et de l'amélioration des conditions d'accueil pour les tournages. Une indemnité de 350'000 francs est allouée à cet effet.

L'importance des enjeux économiques a été relevée par la majorité des députés. Pour le socialiste Grégoire Carasso, rapporteur de majorité, Genève doit devenir un acteur phare du domaine audiovisuel. LJS a dénoncé une «usine à gaz» et un «montage bancal» alors que l'UDc a fustigé un «projet inutile».