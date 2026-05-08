DE
FR

Soutenir les tournages
Genève se dote d'un mécanisme de promotion pour l'audiovisuel

Genève investit dans l’audiovisuel: deux lois adoptées le 8 mai 2026 prévoient un fonds d’un million CHF pour soutenir les tournages et un Film Office pour faciliter leur organisation.
Publié: 18:46 heures
Delphine Bachmann, conseillère d'Etat chargée du département de l'économie et de l'emploi du Canton de Genève, le 12 février 2025.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Genève veut renforcer son attractivité pour l'industrie audiovisuelle. Le Grand Conseil a voté vendredi deux projets de loi qui mettent en place un mécanisme de soutien financier et opérationnel à la production et la réalisation de films et de séries dans le canton.

Portés par le Conseil d'Etat, ces deux projets de loi ont été acceptés à une large majorité. Seule l'UDC s'y est opposée alors que le mouvement Libertés et justice sociale (LJS) s'est abstenu. «Il s'agit d'un dispositif innovant», a relevé la cheffe du Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie (DEE), Delphine Bachmann.

Le mécanisme prévoit d'une part de rembourser une partie des dépenses locales induites par le tournage d'un film à Genève, soit un «cash rebate», un système déjà en place notamment en Valais, au Tessin et à Zurich. «Une journée de tournage correspond à environ 50'000 à 60'000 francs de dépense», selon la conseillère d'Etat.

L'effet multiplicateur est estimé entre trois et cinq. Les retombées économiques sont ainsi importantes pour le commerce local, l'hôtellerie et la restauration. Genève a déjà un pôle de compétences reconnu, notamment en matière de post-production, «il faut capitaliser» là-dessus, selon Mme Bachmann. Développer les industries créatives est au coeur de sa stratégie économique.

Des privés aussi

Un «Fonds incitatif cantonal pour l'audiovisuel» est prévu. Il sera alimenté par le canton, la Ville de Genève ainsi que par des partenaires privés. L'objectif est de disposer d'un million par an pour le «cash rebate».

A lire aussi
En dépit des appels à économiser, l'Exécutif genevois présente un budget déficitaire de 599,4 millions
Inévitable selon l'Exécutif
Appelée à économiser, Genève présente un projet de budget déficitaire
3000 fonctionnaires dans la rue contre les mesures d'économies
Colère à Genève
3000 fonctionnaires dans la rue contre les mesures d'économies

L'autre volet du mécanisme est le «Film Office». Cet organe, intégré à Genève Tourisme, est en charge de la partie opérationnelle de promotion d'information et de l'amélioration des conditions d'accueil pour les tournages. Une indemnité de 350'000 francs est allouée à cet effet.

L'importance des enjeux économiques a été relevée par la majorité des députés. Pour le socialiste Grégoire Carasso, rapporteur de majorité, Genève doit devenir un acteur phare du domaine audiovisuel. LJS a dénoncé une «usine à gaz» et un «montage bancal» alors que l'UDc a fustigé un «projet inutile».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus