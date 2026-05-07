DE
FR

Colère à Genève
3000 fonctionnaires dans la rue contre les mesures d'économies

Près de 3000 fonctionnaires ont manifesté jeudi à Genève contre 533 millions d'économies supplémentaires annoncées par le gouvernement. Le cortège, conduit par le Cartel intersyndical, a dénoncé des «salaires attaqués, prestations en danger».
Publié: 19:17 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
Près de 3000 fonctionnaires ont manifesté jeudi à Genève contre 533 millions d'économies supplémentaires.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Entre 2500 et 3000 personnes ont manifesté jeudi à Genève à l'appel du Cartel intersyndical pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement. Un catalogue de 533 millions d'économies supplémentaires présenté par des experts a exacerbé leur mécontentement.

A lire aussi
Nouvelle manifestation des fonctionnaires genevois en colère
Mesures d'économies
Nouvelle manifestation des fonctionnaires genevois en colère
Des pistes pour économiser des centaines de millions à Genève
Mesures proposées
Des pistes pour économiser des centaines de millions à Genève

Parti du parc des Cropettes, le cortège, emmené par le Cartel intersyndical du personnel de l'Etat et du secteur subventionné, a traversé le pont du Mont-Blanc avant de rallier la Vieille-Ville où siègeait le Grand Conseil. Il faisait suite à un débrayage.

«Salaires attaqués, prestations en danger», ont scandé les manifestants qui descendaient pour la cinquième fois dans la rue depuis novembre dernier. «Notre boulot essentiel, notre salaire existentiel», pouvait-on lire sur des pancartes.

Les syndicats et le personnel de l'Etat restent en effet mobilisés face aux mesures d'économies prévues dans le projet de budget 2026 bis. Ils dénoncent notamment le blocage des annuités pour 2026 et les trois années suivantes ainsi que le gel de l'indexation. Le Cartel intersyndical estime des pertes salariales allant jusqu'à 5,1%.

Pistes d'économie fustigées

L'indignation a franchi un nouveau palier avec la présentation, jeudi matin, du catalogue d'un groupe d'experts mandaté par le Conseil d'Etat. Ce document, listant des coupes à hauteur de 533 millions, a été rendu public sans aucune consultation préalable des organisations du personnel. Aucun arbitrage n'a été opéré par le Conseil d'Etat, a déploré Geneviève Preti, co-présidente du Cartel.

Cette "liste à la Prévert" ne cible que des pistes d'économie et pratiquement aucune source de revenus supplémentaires. Elle prévoit pêle-mêle réduction des aides sociales, augmentation du nombre d'élèves par classe, hausse de l'occupation des chambres en EMS ou encore fin de la gratuité des TPG. En résumé, elle aligne les démantèlements dans les services publics. «C'est de la tronçonneuse à la Javier Milei; c'est la stratégie du pire», a dénoncé Geneviève Preti.

Toutes ces pistes d'économies s'ajoutent à un paquet d'environ 500 millions de coupes lancé pour 2026-2029. A Genève, le processus budgétaire 2026 n'est toujours pas terminé. Après le refus d'une première mouture en décembre dernier par la majorité de droite du Grand Conseil, le canton fonctionne selon le système des douzièmes provisoires.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus