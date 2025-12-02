Diego Aponte est l'un des hommes les plus riches de Suisse. Le président de MSC a de bonnes relations avec la Maison Blanche. A présent, il s'empare du groupe Hirslanden, avec ses 16 cliniques et ses 11'000 employés.

Patrik Berger

Diego Aponte aurait été le cerveau de l'opération séduction des six patrons d'industrie auprès de Trump. Par conséquent, la Suisse lui doit la baisse des droits de douane de 15% sur ses exportations vers les Etats-Unis. Issu de la richissime famille Aponte, aujourd'hui basée à Genève, il est président de la Mediterranean Shipping Company (MSC): le plus grand armateur au monde de porte-conteneurs et le numéro quatre des croisières.

Avec une fortune comprise entre 24 et 25 milliards de francs, la famille italienne occupe aussi la quatrième place du classement des 300 plus riches de «Bilanz». C'est une famille extrêmement discrète, les détails personnels sur ses membres fuitent rarement dans les médias. Dernièrement par contre, Alexa Aponte a fait la Une des journaux: la sœur cadette de Diego Aponte a été élue en octobre au conseil d'administration de Rolex.

Mediclinic va être divisée

La famille se lance sur un nouveau terrain et va faire un nouvel investissement. Le géant genevois rachète Hirslanden, le plus grand groupe de cliniques privées de Suisse, révèle «L'Agefi», se basant sur une communication interne ainsi que sur une annonce boursière.

Pour l'heure, Hirslanden appartient au groupe international Mediclinic, qui a deux propriétaires: la holding Rupert Remgro du milliardaire sud-africain-suisse Johann Rupert, et MSC. En 2022, les deux partenaires ont racheté Mediclinic pour 4,3 milliards de francs.

A présent, ils envisagent une réorganisation globale pour se départager Mediclinic: MSC reprend le groupe suisse Hirslanden et en contrepartie, Rupert Remgro garde les cliniques sud-africaines. L'objectif: séparer clairement les activités en fonction des marchés nationaux. En d'autres termes, la clinique Hirslanden sera à l'avenir dirigée par la famille Aponte. Nul ne sait encore si le siège de Hirslanden restera à Zurich ou s'il sera transféré à Genève.

11'000 employés, 2500 médecins

Cette reprise entraînera-t-elle des suppressions de postes? Et quelles seront les conséquences pour les patientes et les patients? Les responsables affirment avoir «soigneusement pris en compte les intérêts des collaborateurs» et garantir «la continuité et la stabilité» pour le personnel et les patients. Hirslanden est un géant du système de santé suisse, qui emploie 11'000 personnes et travaille avec plus de 2500 médecins.

Sur le plan financier, le groupe hospitalier est en pleine forme: au premier semestre, Hirslanden a réalisé un chiffre d'affaires de 930 millions de francs, son bénéfice a légèrement grimpé à 122 millions de francs. Le réseau comprend 16 cliniques dans 9 cantons, ainsi que des centres chirurgicaux, des instituts de radiologie et de radiothérapie. Les contrats devraient être signés au premier trimestre 2026, le transfert complet se fera selon le plan d'ici fin 2026.