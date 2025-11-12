DE
FR

Paquebots de la «World Class»
MSC commande deux nouveaux navires pour 3,5 milliards

MSC Croisières investit 3,5 milliards d'euros dans deux nouveaux navires. L'armateur suisse a passé commande aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire pour des paquebots de la série «World Class», prévus pour 2031 et 2032.
Publié: il y a 43 minutes
Partager
Écouter
Des passagers du navire de croisière MSC Grandiosa, en provenance de Barcelone, sur le quai du port de La Goulette à Tunis, le 4 mai 2023.
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'armateur suisse MSC Croisières a annoncé mercredi la commande de deux nouveaux navires aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France, pour un montant total de 3,5 milliards d'euros.

A lire aussi
La Suisse joue la carte de l'écolo pour l'Expo 2025, mais serait sponsorisée par le géant des croisières
Exclusif
Un partenariat polémique
Le pavillon écologique suisse serait sponsorisé par... le big boss des croisières
Ce richissime armateur genevois envisagerait d'acheter Easyjet
Folles rumeurs
Ce richissime armateur genevois envisagerait d'acheter Easyjet

La livraison de ces deux paquebots, les septième et huitième de la série «World Class», transportant plus de 6700 passagers, est prévue respectivement en 2031 et 2032, précise MSC dans un communiqué. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus