MSC commande deux nouveaux navires pour 3,5 milliards

Publié: il y a 43 minutes

MSC Croisières investit 3,5 milliards d'euros dans deux nouveaux navires. L'armateur suisse a passé commande aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire pour des paquebots de la série «World Class», prévus pour 2031 et 2032.

Des passagers du navire de croisière MSC Grandiosa, en provenance de Barcelone, sur le quai du port de La Goulette à Tunis, le 4 mai 2023. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

L'armateur suisse MSC Croisières a annoncé mercredi la commande de deux nouveaux navires aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France, pour un montant total de 3,5 milliards d'euros.

La livraison de ces deux paquebots, les septième et huitième de la série «World Class», transportant plus de 6700 passagers, est prévue respectivement en 2031 et 2032, précise MSC dans un communiqué.