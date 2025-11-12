MSC commande deux nouveaux navires pour 3,5 milliards

Des passagers du navire de croisière MSC Grandiosa, en provenance de Barcelone, sur le quai du port de La Goulette à Tunis, le 4 mai 2023.
Photo: KEYSTONE
AFP Agence France-Presse
L'armateur suisse MSC Croisières a annoncé mercredi la commande de deux nouveaux navires aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France, pour un montant total de 3,5 milliards d'euros.
A lire aussi
La livraison de ces deux paquebots, les septième et huitième de la série «World Class», transportant plus de 6700 passagers, est prévue respectivement en 2031 et 2032, précise MSC dans un communiqué.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas