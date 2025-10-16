Easyjet sera-t-elle bientôt en mains genevoises? Selon plusieurs sources, l'un des Suisses les plus riches veut acheter la compagnie aérienne à bas prix. Un démenti a déjà été fait, mais les rumeurs persistent.

1/5 C'est l'un des hommes les plus riches de Suisse: Gianluigi Aponte, fondateur de MSC. Photo: AFP

Nicola Imfeld

Un coup à plusieurs milliards pourrait bientôt se jouer au bout du Léman. Selon le quotidien italien «Corriere della Sera», l’armateur genevois Mediterranean Shipping Company (MSC) envisagerait d’entrer au capital de la compagnie aérienne britannique à bas prix Easyjet – voire d’en prendre le contrôle total.

Le journal évoque des «évaluations préliminaires», selon trois sources proches du dossier. Celles-ci précisent que le projet figure «sur plusieurs bureaux» et que MSC étudierait une offre via un fonds d’investissement. D’autres entreprises s’intéresseraient également à Easyjet. «L’intérêt est grand à Genève», confie une source.

Mais l’opération aurait un coût conséquent: Easyjet affiche actuellement une capitalisation boursière d’environ 4 milliards d’euros, soit 3,7 milliards de francs.

MSC se défend

Du côté d’Easyjet, on ne souhaite pas commenter: «Nous ne réagissons pas aux spéculations», a déclaré une porte-parole. MSC, de son côté, a nié toute «participation directe». Si cette version se confirme, seule une prise de participation indirecte via un fonds d’investissement serait envisageable. Ces rumeurs ont toutefois suffi à enflammer les marchés: l’action Easyjet a bondi de plus de 10% mardi.

Les spécialistes du secteur jugent pourtant un tel méga-deal genevois crédible. MSC poursuit depuis des années une expansion spectaculaire: participation dans l’exploitant portuaire de Hambourg (HHLA), rachat de la société ferroviaire portugaise CP Carga, et création d’une compagnie aérienne de fret.

Un empire maritime colossal

Pour le groupe discret dont le siège principal est à Genève, une entrée dans le transport aérien de passagers constituerait la suite logique de cette stratégie. Dirigée par l’Italien Gianluigi Aponte âgé de 85 ans, MSC fait rarement la Une en Suisse.

Pourtant, ce Napolitain installé à Genève figure parmi les cinq personnes les plus riches du pays. Avec son épouse Rafaela, il a bâti un empire maritime colossal. Selon le «Corriere della Sera», Gianluigi Aponte gagnerait aujourd’hui quelque 66'000 euros par minute – de quoi financer une incursion dans le ciel.

Contrôle total de toute la chaîne

En 2022 déjà, Gianluigi Aponte avait tenté, sans succès, de racheter ITA Airways avec Lufthansa. Easyjet offrirait une alternative stratégique: un réseau couvrant tous les grands aéroports européens – Londres-Gatwick, Paris-Orly, Lisbonne ou Milan-Linate.

La compagnie low-cost occupe également une position dominante en Suisse: elle est la première compagnie à Genève et à Bâle, avec des bases et du personnel suisses. A Genève seulement, elle transporte chaque année des millions de passagers – dont de nombreux clients de MSC en route vers leurs croisières. Une fusion permettrait donc à MSC de maîtriser entièrement la chaîne de transport de ses passagers, de l’avion au navire.

Pour l’heure, tout cela reste au stade des spéculations. Mais si elle devait se concrétiser, cette acquisition marquerait un nouveau coup de maître pour Gianluigi Aponte – l’ancien marin devenu l’un des hommes les plus puissants du monde maritime. Aujourd’hui, son fils Diego et sa fille Alexa poursuivent son œuvre. Les prochains mois diront si le mariage MSC–Easyjet restera une rumeur… ou s’il deviendra le deal aérien de l’année.