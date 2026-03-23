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Malgré le conflit au Proche-Orient
Les Services industriels de Genève réduisent le prix du gaz de 14%

Les Services industriels de Genève annoncent une baisse moyenne de 14% du prix du gaz dès avril. Le tarif de référence Gaz Vitale Bleu passe à 9,5 centimes/kWh malgré la hausse mondiale des prix.
Publié: 17:06 heures
Le tarif moyen passera de 11 à 9,5 centimes par kilowattheure pour le produit de référence Gaz Vitale Bleu, le plus demandé.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le prix du gaz naturel distribué par les Services industriels de Genève (SIG) va diminuer en moyenne de 14% dès le mois d'avril pour tous ses clients, soit de 1,5 centime par kilowattheure. La régie publique autonome a décidé de répercuter la baisse du marché de l'énergie durant le second semestre 2025.

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Des volumes de ventes légèrement supérieurs aux prévisions à fin 2025, notamment à cause d'une météo plus froide, ont contribué à cette décision, ont indiqué lundi les SIG. Le tarif moyen passera de 11 à 9,5 centimes par kilowattheure pour le produit de référence Gaz Vitale Bleu, le plus demandé. Les nouveaux tarifs se situent dans la fourchette basse de ceux pratiqués par les grandes villes suisses.

Cette décision a été validée par le conseil d'administration des SIG le 19 février, avant le début du conflit au Proche et Moyen-Orient qui a entraîné une forte hausse des prix du gaz sur les marchés. Ce contexte n'a pas d'incidence pour le moment, car l'approvisionnement en gaz pour 2026 a déjà été sécurisé. SIG sera toutefois amené à réévaluer ses tarifs si ce conflit se prolonge sur plusieurs mois.

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