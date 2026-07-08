DE
FR

Malgré les 189 bulletins litigieux
Le Tribunal fédéral valide le résultat des élections municipales de Vernier (GE)

Le Tribunal fédéral valide les élections municipales de Vernier (GE), malgré 189 bulletins contestés. Les juges estiment que ces irrégularités, liées à des écritures similaires, n'ont pas modifié les résultats.
Publié: il y a 53 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
Après le scrutin du 30 novembre 2025, une expertise graphologique avait établi que 189 bulletins litigieux.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les élections du Conseil municipal de Vernier (GE) ont été définitivement validées par le Tribunal fédéral. Dans un arrêt publié mercredi, les juges ont rejeté le recours qui contestait les résultats et pointait du doigt des bulletins portant des écritures similaires.

En savoir plus
Le Conseil municipal de Vernier pourra se réunir comme prévu
Soupçons de fraude
A Vernier, le Conseil municipal pourra se réunir comme prévu
Le Tribunal fédéral s'immisce dans l'élection à Vernier et annule le jugement
Fraude électorale
Le Tribunal fédéral s'immisce dans l'élection à Vernier et annule le jugement

Après le scrutin du 30 novembre 2025, une expertise graphologique avait établi que 189 bulletins litigieux (soit 2,6% de tous les bulletins valables) avaient été remplis par 79 personnes.

Confirmation d'un «vote en famille»

Les juges fédéraux confirment donc le point de vue de la Cour cantonale et du Conseil d'Etat, qui avaient attribué ces écritures similaires à un «vote en famille ou dans un cercle de confiance», à savoir qu'un membre de la famille ou une personne de confiance ait aidé l'électrice ou l'électeur à remplir son bulletin.

Ainsi, même si le Tribunal fédéral relève en passant que ce procédé est problématique au regard du principe du vote personnel – le vote par procuration étant interdit – il souligne que ce comportement est différent de celui où l'électeur aurait remis son bulletin de vote à un tiers sans savoir où son suffrage se porterait. Dans ce dernier scénario, la volonté de l'électeur n'aurait pas été respectée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le Tribunal fédéral rejette également l'argument des recourants, qui avançaient que les auteurs de la première fraude avaient décidé de changer de méthode pour passer sous les radars. Les recourants pointaient du doigt également l'absence de comparaison entre les bulletins litigieux de la première élection et du scrutin de novembre. Cette comparaison, certes compréhensible, n'est pas déterminante, leur rétorque le Tribunal fédéral.

Peu d'influence sur les résultats

Les bulletins litigieux n'influent pas le résultat du scrutin et ne modifient pas la répartition des sièges entre les différents partis, soulignent les juges. Le Tribunal fédéral relève en outre que les irrégularités touchent toutes les listes. L'hypothèse d'une fraude organisée pour favoriser un parti ou un candidat est donc peu plausible. Il y aurait toutefois un impact dans la liste du MCG, où la première des «viennent-ensuite» remplacerait le dernier élu. En outre, deux candidats de la liste 5, devenus ex-aequo, devraient être départagés par tirage au sort.

Toutefois, il a été démontré qu'aucun candidat en particulier n'aurait été avantagé, tranchent les juges. Ainsi, l'impact n'est pas suffisant pour mener à une annulation du scrutin, d'autant plus qu'il s'agit d'une élection selon le système proportionnel. En principe, une élection entachée d'irrégularités n'est annulée que si la violation constatée est grave et qu'elle a pu avoir une influence sur le résultat du vote, selon la jurisprudence.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus