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La riposte se prépare
Entre campement, cortège et polémique: le No-G7 s’organise à Genève

A quelques jours du sommet du G7, la coalition No-G7 s’organise à Genève. Campement, contre-sommet, cortège et guide polémique: les opposants préparent leur mobilisation dans un climat déjà sous tension.
Publié: il y a 36 minutes
La contre-manifestaton au sommet du G7 se tiendra à Genève du 13 au 17 juin.
Photo: keystone-sda.ch

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • A quelques jours du G7 d’Evian, la coalition No-G7 affine son contre-sommet à Genève, entre campement, rencontres militantes et grande manifestation du 14 juin.
  • Le programme se veut parfois festif, avec des blocs «family friendly», de la musique et des déguisements, loin de l’image des débordements redoutés depuis le G8 de 2003.
  • Mais la publication d’un guide conseillant notamment de se masquer le visage et de garder le silence en cas d’arrestation continue d’alimenter la polémique politique.
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Solène MonneyJournaliste Blick

Alors que certains commerçants genevois commencent à se barricader et que les menuisiers manquent de bois, le G7 d'Evian approche à grands pas. Et qui dit sommet international dit aussi contre-manifestation. La coalition No-G7 s’organise pour se dresser en bouclier face à cette grand-messe diplomatique et entend «construire la résistance internationaliste à Genève».

La question a tendu la ville du bout du lac: fallait-il accueillir et autoriser sa contre-manifestation? Dans les mémoires, le traumatisme du G8 de 2003 reste vif, avec les vitrines brisées du centre-ville et les enseignes pillées. Finalement autorisée, la coalition No-G7 peaufine son programme. Et celui-ci s’éloigne parfois de l’image redoutée des débordements pour mettre en avant des animations présentées comme bon enfant.

Le campement

La coalition No-G7, qui regroupe une soixantaine d’organisations, semble avoir pensé aux manifestants venus de loin. Un camping sera mis à disposition dès le vendredi 12 juin à 8h. Son adresse n’avait pas encore été communiquée officiellement, mais Léman Bleu a révélé qu’il se tiendrait en campagne genevoise, à la ferme biologique de la Touvière à Meinier (GE), sur la rive gauche, à plusieurs dizaines de kilomètres du centre-ville.

Mais revirement de situation quelques heures plus tard. La coalition du No-G7 aurait renoncé à ce lieu, relève «La Tribune de Genève». Après les révélations de Léman Bleu, les autorités communales de Meinier, ainsi que la ferme concernée auraient reçu un «déferlement de messages en ligne et verbaux agressifs». Une situation qui les aurait dissuadées. La coalition No-G7 regrette, de son côté, que la Ville n’ait pas mis à sa disposition un parc où installer un «village alternatif».

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Les organisateurs indiquent toutefois que d’autres lieux sont prévus. Les campeurs pourront y trouver un confort minimal, avec de l’eau et des sanitaires sur place. Un point d’information sera installé au camping, ainsi qu’un autre non loin de la gare Cornavin, à l’Ilot 13. Les inscriptions restent ouvertes et la coalition n’exclut pas d’ouvrir des campings «satellites» dans d’autres secteurs du canton en cas de forte demande. Elle n’a pas encore décidé si le camping fermera le dimanche 14 ou le lundi 15 juin.

La cérémonie d'ouverture

L’ouverture officielle et la présentation du contre-sommet No-G7 se tiendront le vendredi 12 juin dès 18h30 à la Salle communale du Faubourg. Tout au long du week-end, des «rencontres internationales» seront ensuite organisées aux quatre coins de la ville par les organisations membres de la coalition.

Les discussions s’articuleront autour de quatre axes thématiques: les luttes anti-impérialistes, anticoloniales et antiracistes; les luttes féministes et queers; les luttes écologistes et anticapitalistes; et les luttes antifascistes. Le programme devrait se poursuivre jusqu'au 17 juin, date de fin du G7 d'Evian.

La grande manif'

C’est l’événement qui cristallise les tensions: le grand cortège du 14 juin. Après d’âpres discussions, le canton et la coalition No-G7 sont parvenus à se mettre d’accord sur un parcours. La manifestation partira de la Perle du Lac à 16h.

Le cortège sera composé de plusieurs blocs d’organisations, dont un bloc Palestine, un bloc destiné aux personnes à mobilité réduite, qui devrait se déplacer en tuk-tuk, ou encore le bloc «Le vivant qui se défend», auquel participe notamment le Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne. Ce dernier se présente comme un bloc «coloré et festif», «kids et family friendly», avec de la musique, un char et des déguisements. Le bloc de la Grève féministe prendra la tête du cortège.

Le guide polémique

La semaine dernière, la coalition a publié un guide à l’attention des manifestants pour les aider à «se préparer contre la répression». Certains conseils, en apparence anodins, ont rapidement mis le feu aux poudres. Au-delà des recommandations pour traverser la frontière ou se comporter durant la manifestation, d’autres passages ont fait couler beaucoup d’encre.

Le guide recommande notamment de se masquer le visage — ce qui est illégal en Suisse — ou encore de garder le silence lors d’une arrestation par la police. Sur le plan politique, plusieurs élus y ont vu un appel du pied aux casseurs.

Contactée par Blick, la coalition No-G7 n’a pas répondu à nos demandes de clarification sur ce sujet. Nos confrères de la «Tribune de Genève» ont visiblement eu plus de chance. Françoise Nyffeler, responsable de la manifestation, semblait, selon eux, «déstabilisée» et a rejeté toute accusation d’«appel à détruire». Selon elle, ce guide vise avant tout à protéger les manifestants contre d’éventuels abus policiers.

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