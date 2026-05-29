A l’approche du sommet d’Evian-les-Bains prévu du 15 au 17 juin, les autorités genevoises mettent en place une ligne verte destinée aux habitants. Ce dispositif doit répondre aux questions liées à l’événement et éviter de surcharger les services d’urgence.

Face à la panique autour du G7, Genève lance une ligne verte

Face à la panique autour du G7, Genève lance une ligne verte

Luisa Gambaro Journaliste

Le G7 fait paniquer les Genevois. Alors que l'inquiétude monte, la police cantonale genevoise décide de prendre les choses en main et annonce la création d'une ligne verte pour répondre aux questions des habitants avant et pendant le sommet à Evian-les-Bains du 15 au 17 juin.

En collaboration avec l'Office cantonal de la population et des affaires militaires (OCPPAM), la ligne verte sera disponible du 1er au 5 juin de 11h à 19h, puis du 9 au 18 juin de 11h à 19h. En cas d'urgence, la police rappelle qu'il vaut mieux composer le 117. Enfin, pour des questions sur le passage aux douanes, vous pouvez appeler le 058 467 15 15.

Cette nouvelle ligne verte permettra ainsi de soulager la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) à l'approche de cet évènement tant attendu.