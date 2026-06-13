Sachant que le G7 survient le lendemain de son 80e anniversaire, le président américain devra jongler entre le sommet d'Evian et l'événement massif qui se prépare à la Maison-Blanche, la veille. Il devrait en effet arriver le 15 juin, juste après les festivités.

Donald Trump va-t-il arriver en Suisse le jour de son anniversaire, pour le G7?

Donald Trump va-t-il arriver en Suisse le jour de son anniversaire, pour le G7?

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le 14 juin 2026, Donald Trump fêtera ses 80 ans avec un événement controversé à la Maison-Blanche, «UFC Freedom», où 14 athlètes de MMA s'affronteront devant 5000 spectateurs. Une arène de 28 mètres a été érigée pour l'occasion, mais l'événement fait face à des plaintes pour conflits d'intérêts.

Trump doit ensuite participer au sommet du G7 à Évian, reprogrammé au 15 juin après une présumée demande de sa part pour célébrer son anniversaire aux États-Unis. Emmanuel Macron a toutefois démenti que ce changement soit lié à Trump.

Un vol direct entre Washington et Genève dure environ 8 heures, rendant plausible la présence de Trump à Évian le 15 juin après avoir assisté aux combats à la Maison-Blanche jusqu'à minuit, heure locale. Il devrait donc réussir à combiner les deux.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Comme si le 14 juin 2026 n'était pas déjà suffisamment chargé, entre le G7, les votations fédérales et la grève féministe, il fallait bien que ce jour coïncide également avec le 80e anniversaire de Donald Trump. Et l'agenda du président américain risque d'être totalement submergé, puisqu'il semble tiraillé entre le sommet géopolitique d'Evian, le 15 juin, et l'événement massif organisé à Washington, le 14 juin.

En effet, ce dimanche, la Maison-Blanche deviendra le théâtre de divers combats d'arts martiaux mixtes (MMA), lors d'une grande fête sportive nommée «UFC Freedom». Pour l'occasion, une immense arène de 28 mètres de haut a été installée sur la pelouse, juste en face de la demeure du président, dans le but d'accueillir plus de 5000 personnes. A l'occason de l'anniversaire de ce dernier, quatorze athlètes se livreront donc à des luttes professionnelles sous ses yeux, évoquant des gladiateurs s'affrontant devant l'empereur romain. Sur TikTok, l'intéressé a même déclaré qu'il apprécie tellement son arène, baptisée «La Griffe», qu'il est carrément tenté de ne jamais la démanteler.

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Or, ainsi que le rappelle «The Guardian», l'événement est largement controversé, si bien que le groupe de lanceurs d'alerte Public Integrity Project a porté plainte, exigeant que cette manifestation «corrompue» soit immédiatement annulée, pour cause de probables conflits d'intérêt. L'administration Trump, paraissant peu inquiète, s'est hâtée de nier en bloc ces accusations. Il est donc fort probable qu'«UFC Freedom» ait bel et bien lieu, le 14 juin 2026, pendant la grande manifestation NoG7 prévue à Genève le même jour.

Trump sera à Evian, le 15 juin

Et c'est précisément là que l'agenda du président se complique. En mai, la Maison-Blanche, citée par Reuters, annonçait que Donald Trump serait présent lors du G7 d'Evian, le lundi 15 juin, pour le lancement officiel du sommet. C'est d'ailleurs la première fois qu'il participe à ce grand rassemblement géopolitique, depuis l'année 2019. Il semblerait qu'aucune délégation ne passera la nuit à Genève, bien que certaines devraient atterir à Cointrin.

Or, d'après le média français «Le Messager», il aurait demandé à déplacer officiellement les dates du sommet, afin d'être libre d'assister à l'immense événement érigé sur sa pelouse... et de passer son 80e anniversaire sur le sol américain. La France aurait donc accepté de décaler le G7 d'une journée, pour accomoder le président. Interrogé à ce propos, Emmanuel Macron a toutefois refusé de confirmer ce lien, déclarant que le changement de programme résultait en vérité d'une «consultation avec les partenaires du G7».

Comme le fameux «UFC Freedom» commencera à 20h, heure locale (donc vers 2h du matin en Suisse), Donald Trump devrait disposer de très peu de temps pour se rendre à Genève. La grille horaire du sommet et l'agenda des participants n'ont toutefois pas été rendus publics.

Il quittera Washington «juste après» les combats

Selon les informations du média américain Spectrum News, Donald Trump a l'intention de se rendre au G7 «juste après l'événement organisé à la Maison-Blanche». Un vol reliant Washington à Genève ne durant que huit heures environ, cet enchaînement semble totalement convevable.

En admettant hyothétiquement que Trump passe quatre heures dans la gigantesque arène de la Maison-Blanche, devant les combats de MMA, il pourrait décoller de Washington vers minuit, heure locale (six heures du matin, en Suisse). Après huit heures de vol, il lui serait donc possible d'arriver à Evian dans l'après-midi du 15 juin.

Il ne s'agit évidemment que de spéculations, puisque les horaires de l'événement restent confidentiels. Mais une chose est sûre: Donald Trump ne passera probablement pas son 80e anniversaire en Suisse, à manger du fromage fondu.