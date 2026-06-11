Genève entre dans le dur du G7
Ce jeudi 11 juin au matin, la police genevoise présente son grand dispositif sécuritaire en vue du sommet d’Evian, qui s’annonce déjà lourd de conséquences pour la mobilité et la vie quotidienne au bout du lac. Entre mesures aux frontières, périmètres sous surveillance et manifestation anti-G7 prévue dimanche, les autorités veulent afficher leur niveau de préparation.
«La vie doit continuer»
Certains passages frontières ont été fermés, engendrant une période très compliquée pour la population genevoise. La balance a été faite entre les besoins sécuritaires et la vie quotidienne des Genevoises et des Genevois. Pour une grande majorité des habitants, la vie doit continuer, souligne Monica Bonfanti.
Les ressources policières genevoises sont épuisées
La commandante de la police genevoise, Monica Bonfanti, récapitule les trois missions des forces de l'ordre. D'abord, l'accueil des délégations, le fait de les amener jusqu'à Evian par la route ou par les airs. La deuxième mission est en lien avec «l'expression démocratique». La commandante souligne «tous les challenges» à relever par la police pour assurer que cette liberté soit assurée. Enfin, elle indique que la prestation de la police genevoise ne doit pas changer durant le G7. Des centaines d'urgences sont à traiter tous les jours et la population ne peut pas être desservie par ce sommet. Une ligne verte a été ouverte par les forces de l'ordre mercredi 10 juin et a enregistré 750 appels de citoyennes et citoyens inquiets ou curieux du fonctionnement de la police ce week-end, ou questionnant les perturbations du trafic.
Toute la police genevoise est engagée mais les ressources sont épuisées. Tous les cantons suisses sont présents en soutien. Une aide vient également de la police municipale genevoise, des aspirants de la police, des douanes et de l'armée. Sans l'appui de l'armée, on ne pourrait pas tenir un sommet de cette envergure sur territoire genevois, salue la commandante.
Le Conseil d'Etat regrette que la France ne mette pas la main au porte-monnaie
«Nous avions demandé deux choses à la France: la participation aux frais et qu'elle accepte la responsabilité de son choix en permettant d'accueillir un lieu d'expression sur son territoire. «Force est de constater, après six mois de discussion, qu'au niveau de ces deux attentes, nous restons sur notre faim. C'est un regret de ne pas avoir réussi à atteindre un tel niveau de collaboration avec la France.»
Mais Carole-Anne Kast souligne la collaboration avec les autorités à la frontière. Le Conseil d'Etat regrette que le travail de coordination ait été éclipsé, au profit de la question de l'accueil ou non du cortège No-G7 à Genève.
Collaboration entre Genève et la Confédération
Carole-Anne Kast, conseillère d'État genevoise en charge de la sécurité: «Il y a une année, nous apprenions que le président Macron avait décidé d'accueillir le sommet à Evian-les-Bains. Après avoir appris cette nouvelle, le Conseil d'Etat s'est tout de suite tourné vers la Confédération pour la coordination.» L'élue salue cette collaboration qui a pu défendre les intérêts.
La conseillère d'État Anne Hiltpold reprend le micro
Elle rappelle que les dirigeants des plus grandes puissances mondiales atterriront à Genève, impliquant de fait la Suisse dans l'organisation du G7. Le Conseil d’Etat y travaille depuis des mois, rappelle-t-elle. La protection de la population genevoise a été la principale priorité du gouvernement. Citoyens comme entreprises doivent traverser cet événement en toute sécurité, mais la liberté d’expression est également un droit garanti en démocratie. Ces libertés ne doivent pas être confisquées par des «groupuscules faisant l’apologie de la violence».
Dans quelques heures, dit Anne Hiltpold, Genève passera en mode G7. Les communes, les transports publics, les forces de l’ordre, les soignants planifient et coordonnent une vaste opération pour assurer que le sommet se passe sereinement. «Quand Genève accueille le monde, elle engage toute son histoire», conclut la présidente du gouvernement.
Toutes les délégations en France, Guy Parmelin devrait participer
A la différence de 2003, la France a décidé d'accueillir toutes les délégations sur son sol. Alors que 20 ans plus tôt, certaines avaient été accueillies par la Suisse.
Même si la Suisse n'est pas conviée, le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin devrait pouvoir participer à «quelques segments» du Sommet.
Pour rappel, depuis plusieurs mois, un bras de fer s'est engagé avec la France sur l'aspect pécuniaire du G7, dont le choix a été imposé par la Suisse sans concertation au préalable.
L'ambassadeur délégué du Conseil fédéral prend la parole
Alain Gaschen rappelle l'importance du G7 pour la Suisse. Le Conseil fédéral viendra en aide aux cantons touchés par le G7 de manière militaire mais aussi financière. «Nous considérons que c'est une responsabilité commune. Nous avons eu beaucoup d'échanges avec la France. Ce travail se passe en bonne entente. Nous avons dit à la France qu'elle assume son rôle d'hôte au niveau financier». Mais aucun accord n'a été trouvé.
Un dispositif à portée internationale
La presse s’amasse dans une petite salle avec vue sur le tarmac. Les télévisions et radios allemandes, françaises et suisses attendent le début des festivités.
Difficile d'entendre le porte-parole de la police genevoise dans cette pièce baignée dans le vrombissement des avions. Anne Hiltpold, présidente du Conseil d’Etat genevois, prend la parole.
Les autorités présentes
Sont présents :
Madame Anne Hiltpold, présidente du conseil d’Etat du canton de Genève ;
Madame Carole-Anne Kast, conseillère d’Etat en charge du département des institutions et du numérique (DIN) ;
Monsieur l’Ambassadeur Alain Gaschen, délégué du Conseil fédéral pour le G7 ;
Colonelle Monica Bonfanti, commandante de la police cantonale genevoise ;
Colonel Jean-Luc Boillat, chef Douane Ouest à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ;
Divisionnaire Raynald Droz, commandant de la div ter 1, accompagné par le Colonel Daniel Ringger, commandant des forces aériennes.