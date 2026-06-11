Les ressources policières genevoises sont épuisées

La commandante de la police genevoise, Monica Bonfanti, récapitule les trois missions des forces de l'ordre. D'abord, l'accueil des délégations, le fait de les amener jusqu'à Evian par la route ou par les airs. La deuxième mission est en lien avec «l'expression démocratique». La commandante souligne «tous les challenges» à relever par la police pour assurer que cette liberté soit assurée. Enfin, elle indique que la prestation de la police genevoise ne doit pas changer durant le G7. Des centaines d'urgences sont à traiter tous les jours et la population ne peut pas être desservie par ce sommet. Une ligne verte a été ouverte par les forces de l'ordre mercredi 10 juin et a enregistré 750 appels de citoyennes et citoyens inquiets ou curieux du fonctionnement de la police ce week-end, ou questionnant les perturbations du trafic.

Toute la police genevoise est engagée mais les ressources sont épuisées. Tous les cantons suisses sont présents en soutien. Une aide vient également de la police municipale genevoise, des aspirants de la police, des douanes et de l'armée. Sans l'appui de l'armée, on ne pourrait pas tenir un sommet de cette envergure sur territoire genevois, salue la commandante.