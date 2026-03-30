Fribourg boucle 2025 avec un léger excédent, porté par des recettes fiscales en hausse et des revenus exceptionnels. Le canton renforce en parallèle ses provisions, notamment en faveur de l’Hôpital fribourgeois.

Fribourg clôture son année 2025 avec un solde positif

Fribourg clôture son année 2025 avec un solde positif

ATS

Les comptes 2025 de l’Etat de Fribourg affichent un solde positif de l'ordre d’un demi-million de francs. L'excédent résulte notamment d'une hausse des recettes fiscales et de deux revenus exceptionnels en lien avec la BNS et la Banque cantonale de Fribourg (BCF).

«Le Conseil d’Etat maintient sa politique ambitieuse d’investissements», a indiqué lundi le grand argentier cantonal Jean-Pierre Siggen. Au-delà, il affirme encore renforcer de «façon substantielle», avec 95 millions de francs, la provision en vue d’un assainissement financier de l’Hôpital fribourgeois (HFR).

4,55 milliards de revenus

Le budget, soumis au principe de l'équilibre constitutionnel, prévoyait un bénéfice de 0,7 million. L'excédent de revenus se monte à 107,2 millions avant les opérations de clôture. Outre l'attribution en faveur de l'HFR, celles-ci comprennent 3,6 millions à la provision pour les hospitalisations hors canton.

Les revenus ont atteint 4,55 milliards, un montant supérieur de 5,1% au budget, 222,7 millions en chiffres absolus. La fortune nette s'élevait elle à 609,5 millions à fin 2025.