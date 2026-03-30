DE
FR

Un demi-million d'excédant
Fribourg clôture son année 2025 avec un solde positif

Fribourg boucle 2025 avec un léger excédent, porté par des recettes fiscales en hausse et des revenus exceptionnels. Le canton renforce en parallèle ses provisions, notamment en faveur de l’Hôpital fribourgeois.
Publié: 10:34 heures
|
Dernière mise à jour: 10:42 heures
1/2
«Le Conseil d’Etat maintient sa politique ambitieuse d’investissements», a indiqué lundi le grand argentier cantonal (Photo d'illustration).
Photo: keystone-sda.ch
ATS

Les comptes 2025 de l’Etat de Fribourg affichent un solde positif de l'ordre d’un demi-million de francs. L'excédent résulte notamment d'une hausse des recettes fiscales et de deux revenus exceptionnels en lien avec la BNS et la Banque cantonale de Fribourg (BCF).

«Le Conseil d’Etat maintient sa politique ambitieuse d’investissements», a indiqué lundi le grand argentier cantonal Jean-Pierre Siggen. Au-delà, il affirme encore renforcer de «façon substantielle», avec 95 millions de francs, la provision en vue d’un assainissement financier de l’Hôpital fribourgeois (HFR).

4,55 milliards de revenus

Le budget, soumis au principe de l'équilibre constitutionnel, prévoyait un bénéfice de 0,7 million. L'excédent de revenus se monte à 107,2 millions avant les opérations de clôture. Outre l'attribution en faveur de l'HFR, celles-ci comprennent 3,6 millions à la provision pour les hospitalisations hors canton.

A lire aussi:
Fribourg investit 15,3 millions pour la durabilité
Crédit d'engagement
Fribourg investit 15,3 millions pour la durabilité
Révision de la loi sur les communes sous toit à Fribourg
Aucune opposition
Fribourg modernise sa loi sur les communes dès 2028
Les taxes de séjour varient fortement d'une commune à l'autre en Valais
Les 5 infos suisses du jour
Les taxes de séjour varient fortement d'une commune à l'autre en Valais

Les revenus ont atteint 4,55 milliards, un montant supérieur de 5,1% au budget, 222,7 millions en chiffres absolus. La fortune nette s'élevait elle à 609,5 millions à fin 2025.

Découvrez nos contenus sponsorisés
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus