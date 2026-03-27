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Crédit d'engagement
Fribourg investit 15,3 millions pour la durabilité

Le canton de Fribourg investit 15,3 millions pour sa stratégie de durabilité. Un nouveau plan 2027-2031 vise à renforcer les projets et adapter les priorités.
Publié: il y a 20 minutes
Fribourg veut renforcer ses actions durables avec un nouveau plan jusqu’en 2031.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat fribourgeois a approuvé le second plan d'action de mise en oeuvre de sa stratégie de durabilité. Celui-ci couvre la période 2027-2031 et vise à poursuivre les efforts engagés ainsi qu'à consolider les acquis. Un crédit d'engagement de 15,3 millions de francs est demandé au Grand Conseil.

Ce nouveau plan fait suite au premier cycle, qui couvrait la période 2021-2026 et dont le crédit d'engagement s'élevait déjà à 15,3 millions. Le renouvellement à mi-parcours du plan d'action 2021-2031 permet d'ajuster les priorités au contexte actuel du canton de Fribourg et de garantir une utilisation efficace des ressources, souligne vendredi le canton de Fribourg dans un communiqué.

Multiples défis

Parmi les efforts entamés qui doivent être poursuivis, le canton cite la prévention des troubles psychiques chez les jeunes, les projets d'économie circulaire ou encore l'insertion professionnelle des jeunes sans emploi.

Le second plan d'action répond à des défis identifiés par l'ensemble des directions de l'Etat. Les mesures combinent les objectifs sociaux, environnementaux et économiques. La stratégie globale 2021-2031 est alignée sur les objectifs climatiques de l'ONU et de la Confédération.

Ce programme permet d'anticiper des coûts sociaux, sanitaires et environnementaux en évitant des dépenses plus lourdes demain, note le Conseil d'Etat. «Les actions préventives sont plus économiques que les correctives», argumente-t-il.

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