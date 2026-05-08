A l'entrée d'un magasin Fnac, à Fribourg, un présentoir consacré à la Fête des mères propose des aspirateurs et des épilateurs. Ce choix, apprécié de certains et jugé sexistes par d'autres, a déclenché des débats sur les réseaux.

A Fribourg, la Fnac propose des aspirateurs pour la Fête des mères

A Fribourg, la Fnac propose des aspirateurs pour la Fête des mères

Un tollé sur les réseaux sociaux

Ellen De Meester Journaliste Blick

A quelques jours de la Fête des mères, le journal «La Liberté», a repéré un présentoir tout apprêté pour l'occasion, dans un magasin Fnac situé à Fribourg. Si l'intention était simplement de proposer quelques idées de cadeaux pour les mamans, elle n'a pas manqué de déchaîner les passions. En effet, affirmant que c'est «à leur tour d'être gâtées», la succursale a choisi de proposer des aspirateurs Dyson, des épilateurs à lumière pulsée ou encore des sèche-cheveux.

Sur les réseaux sociaux, cette sélection d'articles a suscité un véritable débat: si certains personnes affirment qu'elles rêveraient de recevoir l'un des objets proposés, estimant qu'«on veut tout dramatiser», d'autres y perçoivent une injonction sexiste, relevant un «marketing d'un autre temps». D'autres encorent appellent carrément à annuler la Fête des mères, pour la remplacer par une «Fête des familles», plus égalitaire.

La Fnac se défend

Interrogé par nos confrères, le porte-parole de Fnac Suisse déclare qu'il «serait réducteur et erronné de ne retenir qu'une infime sélection des produits présentés dans les magasins à l'occasion des fêtes de chaque année», assurant que le groupe «s'engage pour un choix éclairé et une consommation durable, avec des produits de qualité».

Parmi les commentaires qui accompagnent le post Instagram de «La Liberté», l'influenceuse romande Margaux Seydoux affirme qu'elle-même «adorerait recevoir un Dyson», soulignant que les pères peuvent également l'utiliser. «Mais oui, ajoute une internaute. Que les pères en achètent un: ainsi, ils pourront choisir celui qui leur permettra de faire le ménage toute l’année et libérer leurs compagnes!»