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Elle hausse le ton
Elisabeth Baume-Schneider aborde les fronts sociaux actuels

A Liestal, Elisabeth Baume-Schneider a critiqué les récents choix sur les soins infirmiers et mis en garde contre l’initiative de l’UDC sur l’immigration, qu’elle juge dangereuse pour la Suisse.
Publié: 15:51 heures
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Dernière mise à jour: 15:52 heures
A Liestal, Elisabeth Baume-Schneider a évoqué les grands dossiers sociaux en Suisse.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Soins, AVS, Europe: à Liestal (BL), la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a évoqué vendredi les grands dossiers sociaux qui agitent la Suisse. La Jurassienne a notamment appelé à défendre les acquis et le progrès social.

Selon la version écrite de son discours, la cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI) a souligné que les avancées sociales doivent être «conquises» et parfois «défendues de toutes ses forces», en particulier sur les fronts des soins, de l'AVS et des relations avec l'Union européenne (UE).

Moins de personnel

Elle a critiqué les récentes décisions du Conseil national concernant la mise en œuvre de l'initiative sur les soins infirmiers. Pour elle, la majorité de la Chambre a «fortement édulcoré les propositions modérées du Conseil fédéral». Le personnel soignant peut percevoir ces décisions comme un «affront». Il faut donc se mobiliser pour obtenir des améliorations, a lancé Elisabeth Baume-Schneider.

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Autre point majeur du discours, la votation du 14 juin sur l'initiative de l'UDC «Non à une Suisse à 10 millions!». «Cette initiative est dangereuse. Elle met en péril la stabilité de secteurs clés de notre pays», a déclaré l'oratrice. Selon elle, cette initiative remet en cause la voie bilatérale avec l'UE et la libre circulation des personnes. La ministre a averti qu'une limitation de l'immigration aggraverait la pénurie de personnel qualifié, notamment dans le système de santé qui dépend des travailleurs étrangers. «Moins d'immigration ne signifie pas moins de besoins en soins. Cela signifie moins de personnel.»

Financer la 13e rente AVS

La Jurassienne a également abordé le financement de la 13e rente AVS, dont le premier versement est prévu en décembre prochain. Elle a insisté sur la nécessité de trouver rapidement une solution pour éviter de puiser dans les réserves de l'AVS, ce qui affaiblirait le principal système social du pays.

Elle a accusé certains milieux de vouloir affaiblir l'AVS pour faciliter un relèvement de l'âge de la retraite, une option rejetée par le peuple. «Nous ne devons pas laisser ce jeu dangereux se poursuivre», a-t-elle affirmé, tout en se disant ouverte à une flexibilisation de la transition vers la retraite sur une base volontaire.

Lutte pour l'égalité

Enfin, Elisabeth Baume-Schneider a mis l'accent sur l'égalité, qualifiée de «droit fondamental». Elle a lié le manque d'égalité à la violence domestique, sexuelle et sexiste, un problème qui se produit «au cœur même de notre société». Citant le site stopfemicide, elle a rappelé que huit femmes ont déjà perdu la vie cette année dans ce contexte.

Pour y remédier, un nouveau numéro d'urgence national d'aide aux victimes, le 142, est opérationnel dans toute la Suisse depuis ce vendredi. Une campagne nationale a été lancée pour le faire connaître, avec pour message central que «l'égalité prévient la violence».

«Le 1er mai est le jour où nous nous rappelons – et rappelons aux autres! – que la Suisse ne va bien que si ses habitantes et ses habitants vont bien», a conclu la ministre. La Suisse restera forte tant qu'elle prendra au sérieux les valeurs comme l'égalité des chances, l'équité et le respect: «Pas avec de grands discours. Mais avec une politique claire».

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