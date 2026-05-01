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Pénurie de main-d'œuvre.
Beat Jans démonte l’initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions»

A Bienne pour le 1er mai, Beat Jans a dénoncé l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions». Selon lui, un oui mettrait en péril la libre circulation et aggraverait la pénurie de main-d'œuvre.
Publié: il y a 12 minutes
A Bienne, Beat Jans a dénoncé les effets d’un oui à l’initiative UDC sur la population.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Beat Jans a longuement dénoncé vendredi les conséquences qu'aurait, selon lui, un oui à l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions». Il s'exprimait lors d'un discours à l'occasion du 1er mai à Bienne.

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Si l'initiative a pour ambition de résoudre de nombreux problèmes – les trains bondés, les embouteillages, les loyers, la criminalité ou encore les problèmes environnementaux –, «ce sont des promesses en l'air», a déclaré le Bâlois selon la version écrite de son discours.

Si elle est acceptée, cette initiative «nous obligera à dénoncer l'accord sur la libre-circulation des personnes et mettra en danger la voie bilatérale. Et elle aggravera la pénurie de main-d'oeuvre», a-t-il dit. A ses yeux, «cette initiative extrême est un grand risque». Selon le chef du DFJP, le texte «nuirait aussi à la crédibilité de la Suisse et à notre tradition humanitaire.» En acceptant cette initiative, «la Suisse trahirait ses valeurs et compromettrait sa réputation d'Etat fiable qui défend les droits humains.»

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