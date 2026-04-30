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«Pas de Suisse à 10 millions!»
Les affiches de l'UDC se font retoquer… mais seulement en Valais

La police valaisanne exige des changements sur l'affiche de l'UDC pour le référendum du 14 juin, craignant une confusion avec un panneau stop. L'UDC dénonce une mesure injustifiée.
Publié: il y a 46 minutes
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Cette affiche ne peut pas être autorisée en raison du risque de confusion avec un panneau «Stop», estime la police valaisanne.
Photo: SVP Schweiz
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Patrick Gerber et Céline Zahno

Les affiches de campagne en vue des votations du 14 juin poussent comme des champignon. Leur affichage nécessite généralement une autorisation, conformément à la législation cantonale et municipale en vigueur.

Et c'est précisément ce qui pose problème en Valais: la police cantonale estime que le motif de la main figurant sur l'affiche de l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» pourrait être confondu avec un panneau stop et ne peut donc pas être approuvé sous sa forme actuelle. Le parti trouve cette situation incompréhensible, d'autant plus que le visuel a passé la rampe dans tous les autres cantons.

Trop de ressemblance avec un panneau stop?

La police cantonale valaisanne fonde son argumentation sur la réglementation relative à la signalisation routière. Celle-ci interdit «toute publicité en bord de route susceptible de nuire à la sécurité routière». Selon le législateur, c’est notamment le cas si la publicité «peut être confondue avec des panneaux ou des marquages au sol». Le motif de la main figurant sur l’affiche électorale doit donc être modifié ou remplacé, précise la police valaisanne.

L’octroi d’une autorisation générale – l’autorisation de mener des campagnes d’affichage lors des votations – n’est possible que si les directives sont strictement respectées. Pour Michael Graber, membre de l’Union démocratique du centre (UDC) et avocat valaisan, cet argument est incompréhensible. «Il est inconcevable que le Valais soit le seul canton où des règles différentes de celles en vigueur dans le reste de la Suisse s’appliquent», a-t-il déclaré à Blick. Après tout, le code de la route est le même dans tout le pays.

Les sujets sont clairement distincts selon l'UDC

Diego Schmid, secrétaire général de l'UDC Haut-Valais, estime lui aussi qu'il n'y a «aucun risque de confusion lié au design». L'image sur l'affiche est clairement différente d'un panneau stop. Ces derniers sont octogonaux, tandis que l'image sur l'affiche est ronde. Il n'y a pas de panneau de signalisation avec une main. Le slogan «Pas de Suisse à 10 millions!» la distingue également clairement.

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La campagne a été «approuvée sans objection» dans tous les autres cantons, affirme Diego Schmid. Dans l'intérêt des droits politiques et de l'égalité devant la loi, il devrait en être de même en Valais.

Contacté par Blick, l'Office fédéral des routes (OFROU) a refusé de commenter les actions de la police cantonale valaisanne et n'a pas souhaiter se prononcer quant à un éventuel risque de confusion. «Les affiches électorales ne doivent pas être confondues avec la signalisation routière officielle ni en perturber l'efficacité », a réaffirmé l'OFROU, reprenant ainsi l'argumentation valaisanne. Il appartient aux autorités cantonales de vérifier que l'emplacement et la conception des affiches sont conformes aux exigences légales et aux règles de sécurité.

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