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Terreur chez les Prost à Nyon
Le quadruple champion du monde de F1 Alain Prost agressé chez lui: l'un de ses fils contraint d'ouvrir le coffre-fort

Mardi matin, un commando a pris pour cible la villa nyonnaise de la légende du sport automobile Alain Prost. Selon nos informations, l'ancien pilote de F1 a été blessé à la tête par les malfrats. Sous la menace, c’est l'un de ses fils qui a dû ouvrir le coffre familial.
Publié: 19:59 heures
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Dernière mise à jour: 20:13 heures
Malmené lors du braquage, Alain Prost a été légèrement blessé à la tête.
Photo: Getty Images
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Claude AnsermozRédacteur en chef en charge des contenus

Le choc devrait être immense sur la Côte vaudoise. Ce qui n’était mardi matin qu’un mystérieux communiqué de la Police cantonale évoquant un simple «brigandage au domicile d’une famille à Nyon» cache en réalité une attaque effarante contre l'une des figures les plus célèbres du sport mondial: Alain Prost.

Il est environ 8h30 ce mardi 19 mai 2026 lorsque plusieurs individus cagoulés s'introduisent brutalement dans la propriété de l'ancien pilote. A l’intérieur, la surprise est totale et la violence immédiate. Selon nos sources, le quadruple champion du monde de F1 a été pris à partie par les assaillants. Lors de l'altercation, Alain Prost aurait été blessé à la tête.

Coffre-fort déverouillé

Pendant qu'Alain Prost est malmené, les criminels braquent le reste de la famille. C'est l'un des fils du champion, également présent sur place, qui va devoir affronter la pression maximale des assaillants. Sous la menace directe, il est contraint d'accompagner les malfrats et de déverrouiller le coffre-fort de la maison.

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Les individus font main basse sur le butin. L'inventaire précis est encore en cours, mais on sait Alain Prost proche du milieu de la haute horlogerie: il est notamment un partenaire de longue date de la prestigieuse marque Richard Mille (qui lui a dédié une montre d'exception limitée à 30 pièces). Contactés, ni la famille ni la manufacture horlogère n’ont répondu à nos sollicitations.

L’alerte donnée, la Police cantonale vaudoise déploie un dispositif de recherche hors norme. Gendarmerie, brigade canine, Sûreté et police scientifique quadrillent la région de Nyon. La piste d'une fuite transfrontalière étant privilégiée, la Gendarmerie française et l'Office fédéral de la douane ont immédiatement été mobilisés pour traquer les individus.

Braquage ultra-violent

Bien que les blessures physiques d'Alain Prost soient légères, le traumatisme psychologique est profond (une cellule de soutien a dû être dépêchée sur place). Visiblement marqué par cette intrusion sauvage, le «Professeur» n'a pas souhaité s'éterniser sur les bords du Léman. Selon nos informations, Alain Prost est déjà retourné à Dubaï, où il possède ses habitudes. Là-bas, il profite d'une sécurité absolue, partageant son temps entre ses entraînements intensifs à vélo et des parties de golf, parfois en compagnie de Roger Federer.

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Nous avons soumis l’ensemble de nos informations à la Police cantonale vaudoise. Sollicité, le porte-parole du Ministère public n’a ni confirmé ni démenti ces éléments, nous opposant un strict «no comment».

Ce braquage ultra-violent est loin d'être un acte isolé. Il confirme une tendance alarmante: les grandes fortunes romandes sont devenues des cibles privilégiées. Selon plusieurs spécialistes du milieu du luxe, les «home-jackings» connaissent une forte augmentation sur l'arc lémanique depuis quelque temps.

Rien qu'en 2025, le canton de Genève a recensé 18 affaires de ce type, souvent perpétrées par des gangs transfrontaliers ultra-organisés ciblant les collections de montres de prestige. Le canton de Vaud n'est pas épargné, avec plusieurs cas retentissants ces derniers mois. En s'attaquant au domicile de la famille Prost, le grand banditisme vient toutefois de franchir un nouveau cap dans l'audace et la violence. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public vaudois.

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