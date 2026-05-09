Le gardien de la Cabane des Dix, à Hérémence (VS), a vécu trois jours d'angoisse quand ses chiennes, Issa et Sheika, ont disparu sans laisser de traces, le 4 mai. Mais une couche de neige fraîche et la courage de Sheika ont offert une fin heureuse à cette histoire.

«La petite nous a guidés vers sa mère, épuisée, après 3 jours dans la montagne»

«La petite nous a guidés vers sa mère, épuisée, après 3 jours dans la montagne»

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Après trois jours de disparition, Issa et Sheika, les deux chiennes de la Cabane des Dix située à 3000 m d’altitude près d’Hérémence (VS), ont été retrouvées. Sheika, la jeune chienne, est revenue seule à la cabane le 7 mai 2026, permettant au gardien de la cabane, Daniel Hegg, de localiser Issa, épuisée mais vivante.

La neige fraîche tombée a permis de suivre les traces de Sheika sur six à sept kilomètres à travers les cols alpins. Elle semblait avoir hésité avant de quitter sa mère pour chercher du secours, un acte jugé héroïque par son maître.

Leur disparition avait mobilisé un élan de solidarité sur Facebook avec plus de 1000 partages et des dizaines de commentaires. La Cabane des Dix, célèbre point de passage, accueille environ 6500 visiteurs par an, où Issa et Sheika sont bien connues.

Ellen De Meester Journaliste Blick

L'histoire évoque le scénario d'un Pixar émouvant, sur fond de cols enneigés. Issa et Sheika, les deux chiennes de la Cabane des Dix, un refuge de haute montagne planté à 3000m d'altitude dans la région d'Hérémence (VS), viennent de retrouver leur foyer après avoir disparu pendant trois jours.

«Il s'agit d'une mère et d'une fille, précise Daniel Hegg, gardien de la cabane. Le 4 mai, elles ne sont pas rentrées de leur promenade.» Affolé, notre intervenant s'est immédiatement lancé à leur recherche, malgré l'absence quasiment totale de traces visibles: «J'étais seul, comme toute l'équipe était descendue en plaine, se souvient-il. Des amis sont montés pour m'aider, mais on ne voyait rien, c'était terriblement frustrant. J'oscillais entre des moments d'espoir, me rappelant que les chiennes connaissent bien la montagne, et des instants d'angoisse, où je les imaginais tombées dans un torrent.»

«Sheika est venue nous chercher»

Par un coup de chance incroyable, le ciel décide de déverser une couche de neige fraîche sur la région: «C'est à ce moment-là, après 3 jours d'absence, que la petite, Sheika, est rentrée à la cabane, se réjouit Daniel Hegg. Nous avons ensuite pu suivre ses traces sur environ six ou sept kilomètres, à-travers des cols de montagne, pour retrouver Issa, épuisée. C'est vraiment comme si la petite était venue nous chercher pour qu'on sauve sa maman.»

En observant les traces laissées dans la neige par la jeune chienne, Daniel Hegg constate effectivement qu'elle semble avoir hésité plusieurs fois, avant d'oser quitter Issa pour aller chercher du renfort: «Sheika connait très bien le terrain, on voyait qu'elle avait filé tout droit, sans hésiter, jusqu'à la cabane, souligne-t-il. Si elle était rentrée un jour plus tôt, avant qu'il neige, on n'aurait jamais retrouvé sa mère.» Aurait-elle fait exprès d'attendre les flocons? Seule Sheika le sait.

Une «explosion de joie»

Après la réapparition inespérée de «la petite», le gardien craignait surtout de retrouver sa deuxième chienne blessée: «Je savais que je reverrais mon chien au bout de ces traces, mais j'ignorais dans quel état, pointe-t-il. Issa est plus âgée, moins agile que la jeune Samoyed, Sheika. Mais j'étais déjà soulagé de savoir que je la retrouverais. Car lorsque des êtres qu'on aime disparaissent sans laisser de trace, on passe notre vie entière à se demander ce qui leur est arrivé. Quand je l'ai retrouvée en vie et en forme, j'ai ressenti une véritable explosion de joie.»

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Sachant que la région est très prisée des randonneurs, Daniel Hegg se demande si les deux chiennes auraient croisé des promeneurs, qui leur auraient donné de quoi manger: «Sinon, je ne sais pas comment elles auraient pu rentrer en si bon état, après trois jours seules dans la montagne».

Un énorme soutien sur les réseaux sociaux

En constatant la disparition de ses chiennes, le gardien de la Cabane des Dix s'était empressé de poser une photo d'elles sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, notamment, son appel n'a pas tardé à susciter un immense élan de soutien, déployé sur plus d'un millier de partages et des dizaines de commentaires. Les deux chiennes sont effectivement bien connues dans la région, sachant que cette célèbre cabane du Club alpin suisse (CAS) constitue un point stratégique pour plusieurs traversées et courses de haute montagne, dont la Haute-Route Chamonix-Zermatt. Chaque année, elle accueille environ 6'500 personnes pour la nuit. Depuis que la nouvelle du retour des chiennes a été partagée sur les réseaux, de nombreux internautes ont également exprimé leur soulagement.

«Tout ce soutien m'a mis les larmes aux yeux plusieurs fois, admet Daniel Hegg. Issa est une chienne atypique, remarquée par beaucoup des personnes qui viennent à la cabane. Je suis très proche de mes chiens, toutes les personnes qui me connaissent savent qu'elles représentent bien davantage que de simples animaux de compagnie.»