Le passé de Jacques Moretti, propriétaire du «Constellation», alimente de nombreuses interrogations. Un restaurateur valaisan affirme qu’un autre établissement du prévenu, le «Vieux-Chalet» à Lens, a brûlé en 2023, peu après son rachat.

«Le Vieux-Chalet», autre établissement des patrons du «Constellation», a lui aussi brûlé en 2023

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

A la veille du deuil national, en hommage aux nombreuses victimes de l'incendie Le Constellation, le passé des époux Moretti alimente de nombreux questionnements, à l'instar de l'enquête et de la procureure générale du Valais, critiquées par de nombreux acteurs.

Un Valaisan, actif dans le milieu de la restauration, a contacté Blick pour attirer l’attention sur un autre établissement lié à Jacques Moretti. Selon ce témoin, le «Vieux-Chalet», à Lens, a été touché par un incendie en 2023, peu après son rachat par le Corse. Personne ne se trouvait dans le bâtiment à ce moment-là, précise Watson, également en possession de l'information.

Rachat puis incendie

«Personne n'en parle, ça m'étonne beaucoup, indique ce Valaisan. Mais à Lens et dans le coin, tout le monde sait que 'le Vieux-Chalet' a brûlé.»

Le témoin assure qu'avant son rachat, le Café des Amis, comme il s'appelait alors, «était là depuis la nuit des temps. C'était un vieux café pourri, mais il tenait la secousse. Jacques Moretti l'a racheté et paf, il a brûlé. C'est un sacré concours de circonstances...»

Le «seul en Suisse à vivre ça»

Pour le Valaian, cet enchaînement de malheur est rare. «En deux, ans, il a deux établissements sur trois qui ont brûlé. C’est le seul en Suisse qui a dû vivre ça», estime-t-il. Il ajoute que les travaux du Café des Amis n'avaient même pas commencé que l'établissement flambait déjà. Puis l'enquête a pris des mois, avant que le Vieux-Chalet ne puisse ouvrir ses portes, rénové en auberge corse.

Le restaurateur replace ces événements dans un contexte local qu’il décrit comme opaque. «Montana, c’est Montana. Ça s'arrange entre amis, c’est un milieu de requins», décrit cet homme. Selon Watson, un autre témoin, qui mentionne aussi l'incendie de 2023, évoque une lampe qui aurait déclenché le feu, alors que les anciens aménagements venaient d'être retirés. L'intervention des pompiers avait été conséquente. Un autre témoin explique au site d'information que pendant les travaux, «les bagnoles portaient des plaques corses».

Incendie mortel du 31

Pour rappel, le couple Moretti est prévenu d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence. Son bar Le Constellation, à Crans-Montana, a brûlé dans la nuit du 31 décembre.

Cet incendie dramatique a coûté la vie de 40 personnes et en a blessé 116 autres. Le couple bénéficie à ce stade de la présomption d’innocence. Une journée de deuil national a été déclarée ce 9 janvier.