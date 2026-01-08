L'empire immobilier des Moretti à Crans-Montana, bâti sans aucun crédit, finit en drame mortel. Leur fortune opaque et le passé de proxénète du gérant alimentent de lourds soupçons de fraude.

En un éclair, les Moretti se sont bâtis un véritable empire immobilier

Dorothea Vollenweider et Beat Michel

Leur ascension fulgurante s'est brisée net dans une tragédie mortelle. En peu de temps, les gérants du bar «Le Constellation» s’étaient bâtis un véritable empire immobilier à Crans-Montana. Cette réussite éclair, portée par des moyens financiers qui semblaient illimités, soulève aujourd'hui une question: comment un tel essor a-t-il été possible?

Au-delà du bar dévasté par les flammes, Jessica et Jacques Moretti sont à la tête d'un patrimoine impressionnant, incluant plusieurs villas et restaurants. Un détail interpelle toutefois: selon les révélations du portail Inside Paradeplatz, l’ensemble de ces biens aurait été acquis sur fonds propres. Aucune hypothèque n'apparaît au registre foncier.

Arrivés en Suisse avec des moyens dérisoires, le couple corse s'est retrouvé, presque du jour au lendemain, à la tête d'une fortune colossale. Ce succès fulgurant occulte pourtant un passé trouble: en 2008, Jacques Moretti a purgé quatre mois de prison ferme en France pour proxénétisme aggravé, assortis de huit mois avec sursis. Selon les révélations du journal «Le Parisien», il était alors impliqué dans un réseau de prostitution.

Un afflux d'argent fulgurant

Le couple de restaurateurs a fait son entrée sur le marché immobilier exclusif de Crans-Montana en 2020 avec le bar «Le Constel». Après avoir loué l'établissement pendant cinq ans, ils l'ont acheté et l'ont rebaptisé «Le Constellation».

Toujours en 2020, leur patrimoine s'est enrichi d'une propriété de 298 mètres carrés. Cette parcelle se décompose en 80 mètres carrés de surface habitable, 112 mètres carrés de jardin et 106 mètres carrés de surfaces bâties annexes. Selon l'extrait du registre foncier consulté par Inside Paradeplatz, la valeur fiscale de ce bien s'élevait à 820'000 francs.

Après cela, ils ont acheté un restaurant de burgers, «Le Senso», au centre de Crans-Montana. En 2023, ils ont ajouté l'auberge «Le Vieux Chalet» à Lens à leur patrimoine. En 2024, les Corses ont acquis une autre maison individuelle dans le village de Lens, d'une superficie de 501 mètres carrés. La valeur estimée était de 410'000 francs suisses et l'achat a été conclu le 8 octobre 2024. Toujours selon Inside Paradeplatz, le couple n'a contracté aucun emprunt pour ces acquisitions.

«Ce sont des étrangers pour moi»

Blick a fait le tour de la propriété Moretti et remarque un détail particulièrement frappant: les bâtiments semblent tous neufs et de grande qualité. Bien que la construction de tous les bâtiments ait commencé il y a quelques années, des échafaudages et des sacs de matériaux de construction sont encore visibles derrière et à côté des maisons. Des 4x4 de luxe sont également garés près de la résidence.

Blick a discuté avec les voisins, mais ils ne savent que peu de choses sur le couple. «Je suis passé une fois seulement dans leur bar, témoigne l'un deux. J'ai reconnu la femme. Mais elle ne nous a pas adressé la parole.»

Une femme âgée, qui a pris l'habitude d'acheter ses cigarettes dans le restaurant voisin, confesse: «Je connais tout le monde dans le village, sauf eux», révèle-t-elle. Une voisine directe d'une des maisons des Moretti n'a pas non plus de contact avec eux. «Ils habitent ici depuis plusieurs années, ce sont toujours des étrangers pour moi.»

Les soupçons d'un avocat

En revanche, Sébastien Fanti, l'avocat de plusieurs familles de blessés, en sait plus sur le couple. L'accumulation rapide de la fortune des Moretti l'inquiète. «Au début, il n'était que directeur du bar, pas propriétaire. Puis tout à coup, il a acheté des biens immobiliers pour plus de trois millions de francs, sans prendre un centime de crédit», a-t-il déclaré au «Parisien».

Il possède aussi un dossier accablant sur Jacques Moretti: une succession de faillites ayant jalonné son parcours entre la Corse, la France et la Suisse. «Avant d'acquérir ses propres établissements, il s'acquittait d'un loyer mensuel de 40'000 francs. Il aurait fallu vendre une quantité astronomique de cafés pour couvrir une telle charge», souligne Sébastien Fanti. «Et puis, d'un coup, il se retrouve avec plusieurs millions en liquide? Comment est-ce possible?»

« En 26 ans de notariat, je n'ai jamais vu cela Sébastien Fanti, avocat »

Pour étayer ses soupçons d'activités illicites, il dresse un parallèle cinglant avec sa propre clientèle fortunée: «J'ai 54 ans, j'exerce le métier d'avocat depuis deux décennies, et pourtant, l'intégralité de mes biens est hypothéquée. Aucun de mes clients étrangers ne s'installe en Suisse sans solliciter un prêt bancaire. En 26 ans de notariat, je n'ai jamais vu cela: Monsieur Moretti débarque à Crans-Montana et fait l'acquisition de propriétés d'une valeur de trois millions de francs, payées rubis sur l'ongle.»

Depuis l'incendie du Nouvel An, la famille Moretti n'a tiré aucun profit de son activité. Sous la pression de l'opinion publique, les autorités ont ordonné la fermeture du «Senso» et du «Vieux Chalet» jusqu'à nouvel ordre.