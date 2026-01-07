Après l'incendie de Crans-Montana, de plus en plus de détails sur le couple de gérants Jacques et Jessica Moretti sont révélés. Le tenancier du «Constellation» était déjà connu de la police pour proxénétisme. Des liens ont également été établis avec la Suisse.

Le gérant du «Constellation» aurait été lié à un salon érotique genevois

Janine Enderli

Après le drame de Crans-Montana, l’attention ne se porte pas uniquement sur les circonstances de l’incendie. Le passé des exploitants du bar «Le Constellation» refait également surface. Son gérant, Jacques Moretti, est déjà connu défavorablement des autorités judiciaires françaises. Selon plusieurs médias français, citant une source proche du dossier, il a été condamné par le passé et a notamment purgé une peine de prison pour des faits de proxénétisme.

«Incitation à la prostitution»

Jacques Moretti aurait été incarcéré en Savoie en 2005. Selon le journal régional «Le Dauphiné Libéré», le tribunal correctionnel d’Annecy l’a condamné en 2008 pour «incitation à la prostitution» à 12 mois de prison dont huit avec sursis, soit quatre mois ferme. L’affaire concernait le recrutement de jeunes femmes françaises destinées à travailler comme prostituées dans un salon de massage érotique à Genève.

La procédure judiciaire aurait également visé deux autres hommes âgés de 38 ans à l'époque. L'un d'eux aurait écopé de 10 mois de prison dont six avec sursis, tandis que le dernier aurait été relaxé.

Jacques Moretti nie les accusations

Lors de l’enquête, alors âgé de 32 ans, Jacques Moretti aurait nié les accusations et seulement reconnu avoir géré le salon de massage de la rue du Lièvre pendant trois mois sous le nom d’un exploitant suisse. Le quotidien français a retrouvé l’avocate qui l’avait défendu à l’époque. Elle explique qu'une grande partie des accusations était tombée à l’eau, raison pour laquelle elle avait plaidé l’acquittement.

Toujours selon le «Dauphiné Libéré», «la condamnation était assortie d’une interdiction de gérer une société en France». Par ailleurs, selon Franceinfo, il aurait également été condamné en 2010 à Bastia, en Corse, pour fraude sociale, bien que les circonstances exactes restent floues.

Le couple dit «être dévasté»

L’épouse de Jacques Moretti, Jessica, n’avait jusqu’à présent aucun antécédent judiciaire. Après le drame de Crans-Montana, le Ministère public valaisan a ouvert une enquête pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence contre les propriétaires.

Le couple Moretti s’est exprimé publiquement pour la première fois mardi soir, cinq jours après le drame. «Nous sommes dévastés et envahis par le chagrin», peut-on lire dans leur communiqué diffusé aux médias. «Par respect pour la période de deuil et de recueillement que ce drame impose mais aussi en raison du stade de l'enquête, nous nous exprimerons en l'état uniquement dans ce contexte et faisons pleinement confiance aux enquêteurs pour faire toute la lumière et diluer les interrogations», écrivent-ils. Les exploitants assurent vouloir une «entière collaboration» avec les autorités et affirment ne vouloir «d'aucune façon» fuir leurs responsabilités.