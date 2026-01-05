Le gérant du bar «Le Constellation» avait déjà eu à faire, par le passé, à la justice française. Il était notamment connu pour des faits anciens de proxénétisme , a indiqué une source proche du dossier.

AFP Agence France-Presse

Le gérant du bar «Le Constellation», où un incendie a fait 40 morts et 116 blessés, est connu de la justice française pour des faits anciens de proxénétisme notamment, a appris lundi l'AFP de source proche du dossier.

Cet homme, originaire de Corse, ainsi que son épouse, font depuis samedi l'objet d'une enquête pour «homicide par négligence». L'enquête devra faire la lumière sur les éventuelles responsabilités de la Commune de Crans-Montana comme des propriétaires français, Jacques et Jessica M., qui avaient effectué des travaux d'ampleur à la reprise de l'établissement en 2015.

Jacques Moretti, qui avait été incarcéré en Savoie en 2005, est connu pour des affaires de proxénétisme datant d'une vingtaine d'années, a précisé la source proche du dossier confirmant des informations du «Parisien». La nuit du réveillon du Nouvel An, un incendie particulièrement rapide et violent a ravagé le bar, «Le Constellation», prisé de la jeunesse de Crans-Montana, prenant au piège les clients, principalement des adolescents et de jeunes adultes.

Le parquet de Paris ouvre une enquête

Le bilan est effroyable avec 40 morts, âgés de 14 à 39 ans, et 116 blessés. La moitié des décédés étaient mineurs. Il y avait 22 Suisses dont un ayant également la nationalité française et 18 étrangers, selon la police cantonale du Valais. Selon le Quai d'Orsay, il y a 9 Français parmi les morts. Selon un comptage actualisé, parmi les blessés figurent 69 Suisses, 23 Français et 12 Italiens dont des binationaux.

Le parquet de Paris a ouvert lundi une enquête afin «d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses», a annoncé la procureure Laure Beccuau. «Les autorités suisses demeurent compétentes pour investiguer sur le déroulement des faits et la recherche de toute responsabilité», a expliqué Mme Beccuau.

Mais le pôle «accidents collectifs» du parquet de Paris ouvre une procédure, «afin de permettre aux victimes françaises et à leurs familles de bénéficier d'un interlocuteur commun en France et de faciliter si nécessaire leurs échanges avec les autorités suisses», a-t-elle expliqué.

La Fédération France victimes est également mobilisée par le parquet afin de proposer un accompagnement psychologique et juridique aux victimes et à leurs familles, a-t-elle indiqué. Une cérémonie d'hommage aux victimes est prévue vendredi à Crans-Montana, à laquelle le président Emmanuel Macron se rendra.