Des proches du propriétaire du bar insultent Blick
0:28
Drame à Crans-Montana:Des proches du propriétaire du bar insultent Blick

«Une putain de merde»
Des proches du gérant du «Constellation» insultent des journalistes de Blick

Blick s'est rendu dimanche devant un établissement détenu par le propriétaire du «Constellation». Alors que nous prenions des images, un de ses collaborateurs nous a menacés et nous a insultés.
Publié: il y a 44 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
1/7
Des proches du gérant, dont un employé du restaurant, ont menacé de s'en prendre à un journaliste de Blick.
Photo: Sandro Zulian
RMS_Portrait_AUTOR_881.JPG
Sandro Zulian

Situation tendue devant «Le Vieux Châlet». Dimanche matin, Blick a voulu s'entretenir avec le gérant du «Constellation», là où s'est déroulé le terrible incendie qui a coûté la vie à au moins 40 personnes lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Nous nous sommes donc rendus à Lens, où se trouve l'un des deux autres établissements détenus par le quadragénaire. La situation a failli dégénérer.

Dans un premier temps, nous observons. Tout est très calme. Un panneau indique: «Fermeture exceptionnelle.» Puis, des gens arrivent devant le restaurant. Le gérant leur ouvre discrètement la porte. De l'autre côté de la rue, Blick filme la scène à distance. C'est là que les choses se tendent.

«Arrêtez de parler»

Plusieurs hommes se dirigent alors l'air menaçant vers notre journaliste. Il veut se présenter mais l'un des hommes, avec une casquette de baseball et des lunettes de soleil, l'interrompt. «Je m'en fous. Il n'y a personne qui filme, d'accord? Y a tout le monde dans la peine. Arrête de parler. Vous n'avez pas honte?». Il repousse ensuite notre journaliste avec véhémence. Les recherches de Blick révéleront plus tard qu'il s'agissait de Bertrand L., un employé d'un restaurant du couple. D'après son profil Facebook, lui aussi est originaire de Corse.

Hors caméra, une femme commence à nous insulter. «Tu es une putain de merde, tu n'es que de la merde, c'est tout ce que tu es.» Après cette altercation, le groupe retourne à l'intérieur du «Vieux Châlet». Pour nous intimider, un homme très baraqué se pose devant la fenêtre en guise de sentinelle, son regard sombre scrutant les alentours. 

Durant cette scène, le gérant n'est pas sorti de son restaurant. Il regarde de l'extérieur et n'apparaît que brièvement dans le champ de la caméra. Une enquête pénale a été ouverte samedi contre le propriétaire du restaurant «Le Constellation» et son épouse. Le couple n'a pas été arrêté. La commune de Crans-Montana a indiqué samedi vouloir se porter partie civile. 

