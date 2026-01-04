Le drame au bar «Le Constellation» à Crans-Montana a coûté la vie à 40 personnes le 31 décembre. Des questions cruciales émergent sur les normes de sécurité incendie et le contrôle des autorités locales.

Sven Altermatt et Céline Zahno

Comment un tel drame est-il possible? Au moins 40 personnes ont perdu la vie dans l'incendie qui a frappé le bar «Le Constellation» lors du réveillon de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana. Mais le bilan pourrait s'alourdir. Selon les informations disponibles à ce jour, une mousse insonorisante s'est immédiatement embrasée au contact de ces cierges magiques fixées à des bouteilles de champagne.

L'enquête, qui est toujours en cours, devra établir les responsabilités. Alors qu'une instruction pénale a été ouverte ce samedi contre les gérants du bar, se posent encore différentes questions: Quelles sont les règles de sécurité en matière d'incendie? Les contrôles sur place ont-ils été rigoureusement effectué? Y avait-il assez d'issues de secours et étaient-elles suffisamment bien indiquées? Et comment un matériau aussi inflammable que celui qui était au plafond a-t-il pu se retrouver là, peut-être depuis 2015? Blick apporte des éléments de réponse.

Quelles sont les prescriptions en vigueur en Valais?

Comme partout, ce sont les propriétaires ou les exploitants qui ont la responsabilité que leur établissement réponde aux normes. Dans son contenu, la réglementation est similaire à celle du reste de la Suisse. Cependant, en Valais, contrairement à d'autres cantons, la sécurité en matière d'incendie est une compétence communale, le Canton n'assurant que la coordination et la surveillance. «Chaque commune a son responsable de la sécurité incendie», explique à Blick Hugo Cina, qui exerce cette fonction dans la commune valaisanne de Salquenen, dans le district de Loèche.

Combien de fois le bar a-t-il été contrôlé?

Crans-Montana dispose également d'un responsable de la sécurité incendie. Mais les autorités communales ne se sont pas encore exprimées publiquement sur la question de savoir quand et combien de fois le bar «Le Constellation» a été contrôlé. Le président de la commune, Nicolas Féraud, est resté vague à ce sujet. Interrogé à ce propos par différents confrères, il les a renvoyés vers la police cantonale.

Et les autorités cantonales? Le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer a souligné samedi que la commune de Crans-Montana avait effectué des contrôles dans le bar. Aucun manquement n'a été signalé. Il a également déclaré à la SRF qu'il voyait un «gros problème» dans le matériel utilisé dans le bar. Il a évoqué la possibilité que de nouvelles rénovations aient été effectuées après un contrôle. «Quelque chose n'a pas fonctionné et quelqu'un a fait une erreur, a-t-il déclaré. J'en suis sûr.»

Selon des photos publiées sur Facebook en 2015, le gérant du bar aurait rétréci l'escalier il y a dix ans, une information corroborée par un témoin qui l'a confirmé à Blick. Sur certains clichés, on voit déjà de la mousse insonorisante, comme celle qui a pris feu. Le gérant du bar a déclaré à «24 heures» que le bar avait été contrôlé trois fois par les autorités au cours des dix dernières années. Selon lui, «tout s'est déroulé dans les règles».

A quelle fréquence le bar devrait-il être contrôlé?

Si la déclaration – non confirmée – du gérant s'avère exacte, cela poserait de sérieuses questions. Selon les prescriptions valaisannes, des «inspections périodiques» sont obligatoires quant à la prévention des incendies. Elles doivent être effectuées «chaque année pour les bâtiments accessibles au public ou présentant des risques particuliers». C'est ce que stipule l'Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies.

«Les bâtiments accessibles au public comme le bar «Le Constellation» doivent être contrôlés chaque année», confirme Hugo Cina. Les contrôles sont effectués en concertation avec les propriétaires – car ce sont eux qui sont en principe responsables de la protection contre les incendies. Le bar aurait dû faire l'objet d'un contrôle chaque année, et non pas seulement trois fois tous les dix ans, comme l'a dit le gérant du bar. Qui a fauté? C'est ce que devront déterminer les enquêteurs.

Le système valaisan est-il performant?

Le système valaisan de contrôles périodiques par la Commune repose fortement sur la confiance. Ses partisans sont convaincus que, grâce à cette structure bien définie, les inspecteurs, au plus près du terrain, peuvent ainsi mieux appréhender la situation. Ses détracteurs, en revanche, y voient précisément le problème: si tout le monde se connaît, le copinage peut interférer avec la qualité du contrôle. Les inspections périodiques sont-elles réalisées de manière régulière? «Cela dépend des communes, certaines prennent cela très au sérieux», avoue Hugo Cina, expert en prévention des incendies à Salquenen. Mais pas toutes.

«Une chose pareille serait impensable à Zurich», a expliqué à Blick Michel Péclard, grand entrepreneur zurichois dans le domaine de la restauration. «Ici, les contrôles sont extrêmement stricts.» Les autorités viennent chez lui trois fois par an sans prévenir, voire plus souvent.