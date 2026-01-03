DE
Drame de Crans-Montana
Stéphane Ganzer: «Quelqu'un a commis une erreur»

Un incendie à Crans-Montana soulève des questions sur la sécurité des établissements publics en Valais. Stéphane Ganzer, conseiller d'Etat, pointe des erreurs et des matériaux de plafond inadaptés.
Publié: 16:12 heures
«Pour moi, le problème n'est pas seulement la bougie, mais le plafond», a déclaré Stéphane Ganzer à propos du bar.
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller d'Etat valaisan en charge de la Sécurité Stéphane Ganzer est certain qu'une erreur est à l'origine de l'incendie à Crans-Montana. Quelque chose n'a pas fonctionné, a-t-il déclaré samedi à la radio SRF. «Un incendie aussi grave en Suisse, où nous avons des normes et des contrôles professionnels, signifie que quelque chose n'a pas fonctionné, a expliqué le Valaisan. Il y avait une sortie de secours, il y avait des contrôles.»

«Pour moi, le problème n'est pas seulement la bougie, mais le plafond», a-t-il estimé à propos des vidéos prises dans le bar avant l'incendie. On trouve des feux de Bengale dans tous les bars et les discothèques de Suisse, a-t-il ajouté. Stéphane Ganzer voit un gros problème dans le matériau utilisé au plafond. Selon lui, des rénovations ont peut-être eu lieu entre deux contrôles, avec l'installation de nouveaux matériaux.

Pas de laxisme selon le président de la commune

Pour le conseiller d'Etat, il est clair que «quelqu'un a commis une erreur. J'en suis sûr.» La commune de Crans-Montana a effectué des contrôles dans ce bar. «Au canton, nous n'avions connaissance d'aucun problème particulier.» La police va maintenant examiner tous les rapports et les circonstances exactes. Le directeur de la Sécurité estime que la situation particulière en Valais va durer encore au minimum une semaine.

Le président de Crans-Montana Nicolas Féraud estime qu'il n'y a pas eu de laxisme de la part de sa commune. «Je suis convaincu que non», a-t-il déclaré à la RTS.

Selon lui, «il est évident que ce genre de catastrophe remet passablement de choses en cause. Dont notre règlement sur le contrôle de tous les établissements publics.» Nicolas Féraud ne précise pas ce qui pourrait être mis en place. «On ne peut pas répondre aujourd'hui à cette question, mais il est évident que des choses changeront assez rapidement», dit-il.

