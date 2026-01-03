Des photos indiquent que le propriétaire du bar «Le Constellation» à Crans-Montana a réduit la largeur de l'escalier pendant des travaux de rénovation en 2015. Beaucoup de victimes de l'incendie sont restées prises au piège dans cet escalier trop étroit.

Le gérant du bar «Le Constellation» aurait rétréci l'escalier

L'étroit escalier reliant le sous-sol au rez-de-chaussée du bar «Le Constellation» à Crans-Montana a été fatal pour de nombreuses victimes. Les jeunes tentaient de fuir le bâtiment en flammes mais sont restés piégés dans un goulot d'étranglement, provoqué par une bousculade générale. Des photos publiées sur la page Facebook du gérant – Jacques Moretti — montrent que cet escalier avait été rétréci lors de travaux de rénovation en 2015.

Le propriétaire a déclaré avoir rénové lui-même le bar et documenté les travaux. Les photos montrent aussi la pose du fameux isolant en mousse au plafond, qui s'est enflammé rapidement d'après des vidéos relayées sur les réseaux sociaux.