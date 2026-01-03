Les gérants du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, un couple de Français du nom de Jacques et Jessica Moretti, réagissent à l'incendie. Ils disent être au plus mal et affirment coopérer avec la justice pour trouver les causes du drame.

Les propriétaires du bar «Le Constellation» réagissent à l'incendie

Luisa Gambaro Journaliste

Le couple corse Jacques et Jessica Moretti a repris le restaurant «Le Constellation» à Crans-Montana en 2015. Jacques Moretti s'est exprimé vendredi auprès de 20 Minuten: «Nous ne pouvons ni dormir ni manger, nous allons très mal.»

Les deux propriétaires coopèrent avec les autorités, explique le restaurateur. «Nous ferons tout notre possible pour aider à clarifier les causes de l'incendie. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Nos avocats sont également impliqués.»

En attendant, la présomption d'innocence s'applique. Le ministère public valaisan a ouvert une enquête pénale. Comme annoncé par les autorités valaisannes lors d'une conférence de presse vendredi après-midi, les exploitants du restaurant ont déjà été auditionnés. Reste a savoir si certaines personnes feront l'objet de poursuites pénales, une enquête pour homicide par négligence pourrait être ouverte.

«Contrôlé trois fois en dix ans»

Jacques Moretti a aussi été sollicite par «24 Heures» et la «Tribune de Genève». S'il refuse une interview, il a toutefois tenu à assurer à nos confrères que son établissement avait été contrôlé trois fois en dix ans et que tout était dans les normes.

Le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer a rappelé en conférence de presse qu'aucun signalement concernant «Le Constellation» n'avait été adressé au canton. En l'occurence, l'Office cantonal du feu n'a jamais reçu de rapport de défectuosité ou de non-conformité sur le bâtiment abritant «Le Constellation».