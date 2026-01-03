DE
FR

Tragédie de Crans-Montana
La procureure générale du Valais Béatrice Pilloud est sous pression

Après la tragédie de Crans Montana, le monde entier veut des réponses et a les yeux rivés sur la procureure générale du Valais, Béatrice Pilloud. Qui est cette femme qui a pris la tête d'un Ministère public en pleine crise il y a deux ans?
Publié: il y a 34 minutes
1/6
La procureure générale du Valais Béatrice Pilloud.
Photo: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_586.JPG
Céline Zahno

Toute de noir vêtue et avec son chignon ébouriffé, Béatrice Pilloud a fait face aux médias pour la première fois quelques heures après la nuit du Nouvel An. Le monde entier a les yeux rivés sur la procureure générale du Valais.

Comment une simple fête a-t-elle pu dégénérer aussi tragiquement? Pourquoi le nombre de victimes est-il aussi élevé? L'opinion publique exige des réponses. Le Ministère public mène une enquête sous haute pression, avec le soutien de l'Institut médico-légal de Zurich. Béatrice Pilloud promet de répondre a ces questions «aussi vite et aussi complètement que possible».

Mais d'autres personnes la devancent. Jeudi après-midi, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a révélé le nombre de victimes pour la première fois. Vendredi, il a annoncé que le parquet a déjà interrogé des dizaines de personnes.

Vendredi après-midi, Béatrice Pilloud a donc fait une nouvelle apparition. Lors d'une conférence de presse, elle a expliqué que des cierges magiques fixés sur des bouteilles de champagne ont probablement déclenché l'incendie. Les gérants du bar ont déjà été auditionnés et une procédure pour homicide par négligence pourrait suivre.

Début de mandat difficile

Béatrice Pilloud a pris ses fonctions il y a deux ans dans un contexte tendu. A l'époque, le Conseil de la magistrature décrivait même une «situation préoccupante». Les employés étaient mécontents, les délais écoulés et les cas prescrits. Bref, la confiance était au plus bas. Aujourd'hui, Béatrice Pilloud est confrontée à la plus grande tâche de sa carrière: élucider l'une des plus graves tragédies de l'Histoire suisse.

A lire aussi
«J’ai vu des personnes brûlées vives, un vrai film d'horreur»
Témoignages
Le choc à Crans-Montana
«J’ai vu des personnes brûlées vives, un vrai film d'horreur»
Psychologues, guérisseurs et médecins s'annoncent pour soutenir les victimes de Crans-Montana
«Je ne peux rester sans aider»
Psys et médecins se mobilisent pour aider les victimes de Crans-Montana

Née dans le Haut-Valais et élevée dans la ville de Sion, Béatrice Pilloud préfère aujourd'hui parler le français plutôt que le suisse allemand. «Et pourtant, j'ai mes racines dans le Haut-Valais. Je suis parfois un peu têtue et rigide», a-t-elle déclaré à la SRF – des caractéristiques qu'elle attribue à ses origines alémaniques.

Sa discipline naturelle structure son quotidien. Son réveil sonne à 4h30, comme elle l'a elle-même raconté au magazine de la police cantonale valaisanne. D'après elle, rien de mieux pour commencer la journée que de s'asseoir tôt le matin à son bureau. Avec son mari Francois, elle s'est fixé une règle: ne pas quitter la maison avant 5 heures. Sa famille lui apporte un grand soutien.

Les gros titres reviennent

Après son entrée en fonction en janvier 2024, Béatrice Pilloud a exprimé des objectifs clairs: faciliter le travail des procureurs, réduire les charges administratives et créer une atmosphère de travail ouverte, avait-elle déclaré au «Walliser Bote».

Mais la pression lui est rapidement tombée dessus lorsque le Ministère public a classé un dossier sur des cas d'abus au sein de l'Eglise catholique, au motif que tous les actes étaient prescrits ou avaient été dénoncés trop tard. Des dizaines de personnes avaient été interrogées et cette procédure a été très critiquée.

Une nouvelle secousse arrive en octobre lorsque la procureure Rahel Brühwiler met fin à ses jours. Elle avait repris deux des dossiers les plus délicats et les plus complexes du canton, d'après une enquête du «Temps». Ce faisant, elle est entrée en conflit avec Béatrice Pilloud. Rahel Brühwiler l'accusait d'être intervenue de manière inadmissible dans une procédure dans laquelle elle aurait dû, selon elle, se déclarer partiale.

Confrontée à des tragédies

«Il reste encore beaucoup à faire», résumait Béatrice Pilloud il y a un an. En plus de ces polémiques, elle doit maintenant affronter le drame de Crans-Montana.

Dans son métier, Béatrice Pilloud est régulièrement confrontée à des tragédies. Par exemple, elle avait été particulièrement touchée par la tragédie de la Tête Blanche en 2024: six membres de la même famille étaient décédés, dont l'une de ses connaissances. Elle a eu du mal à retrouver le sommeil après cet événement et la catastrophe de Crans-Montana la poussera à nouveau dans ses retranchements.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus