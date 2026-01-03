Après la tragédie de Crans Montana, le monde entier veut des réponses et a les yeux rivés sur la procureure générale du Valais, Béatrice Pilloud. Qui est cette femme qui a pris la tête d'un Ministère public en pleine crise il y a deux ans?

Céline Zahno

Toute de noir vêtue et avec son chignon ébouriffé, Béatrice Pilloud a fait face aux médias pour la première fois quelques heures après la nuit du Nouvel An. Le monde entier a les yeux rivés sur la procureure générale du Valais.

Comment une simple fête a-t-elle pu dégénérer aussi tragiquement? Pourquoi le nombre de victimes est-il aussi élevé? L'opinion publique exige des réponses. Le Ministère public mène une enquête sous haute pression, avec le soutien de l'Institut médico-légal de Zurich. Béatrice Pilloud promet de répondre a ces questions «aussi vite et aussi complètement que possible».

Mais d'autres personnes la devancent. Jeudi après-midi, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a révélé le nombre de victimes pour la première fois. Vendredi, il a annoncé que le parquet a déjà interrogé des dizaines de personnes.

Vendredi après-midi, Béatrice Pilloud a donc fait une nouvelle apparition. Lors d'une conférence de presse, elle a expliqué que des cierges magiques fixés sur des bouteilles de champagne ont probablement déclenché l'incendie. Les gérants du bar ont déjà été auditionnés et une procédure pour homicide par négligence pourrait suivre.

Début de mandat difficile

Béatrice Pilloud a pris ses fonctions il y a deux ans dans un contexte tendu. A l'époque, le Conseil de la magistrature décrivait même une «situation préoccupante». Les employés étaient mécontents, les délais écoulés et les cas prescrits. Bref, la confiance était au plus bas. Aujourd'hui, Béatrice Pilloud est confrontée à la plus grande tâche de sa carrière: élucider l'une des plus graves tragédies de l'Histoire suisse.

Née dans le Haut-Valais et élevée dans la ville de Sion, Béatrice Pilloud préfère aujourd'hui parler le français plutôt que le suisse allemand. «Et pourtant, j'ai mes racines dans le Haut-Valais. Je suis parfois un peu têtue et rigide», a-t-elle déclaré à la SRF – des caractéristiques qu'elle attribue à ses origines alémaniques.

Sa discipline naturelle structure son quotidien. Son réveil sonne à 4h30, comme elle l'a elle-même raconté au magazine de la police cantonale valaisanne. D'après elle, rien de mieux pour commencer la journée que de s'asseoir tôt le matin à son bureau. Avec son mari Francois, elle s'est fixé une règle: ne pas quitter la maison avant 5 heures. Sa famille lui apporte un grand soutien.

Les gros titres reviennent

Après son entrée en fonction en janvier 2024, Béatrice Pilloud a exprimé des objectifs clairs: faciliter le travail des procureurs, réduire les charges administratives et créer une atmosphère de travail ouverte, avait-elle déclaré au «Walliser Bote».

Mais la pression lui est rapidement tombée dessus lorsque le Ministère public a classé un dossier sur des cas d'abus au sein de l'Eglise catholique, au motif que tous les actes étaient prescrits ou avaient été dénoncés trop tard. Des dizaines de personnes avaient été interrogées et cette procédure a été très critiquée.

Une nouvelle secousse arrive en octobre lorsque la procureure Rahel Brühwiler met fin à ses jours. Elle avait repris deux des dossiers les plus délicats et les plus complexes du canton, d'après une enquête du «Temps». Ce faisant, elle est entrée en conflit avec Béatrice Pilloud. Rahel Brühwiler l'accusait d'être intervenue de manière inadmissible dans une procédure dans laquelle elle aurait dû, selon elle, se déclarer partiale.

Confrontée à des tragédies

«Il reste encore beaucoup à faire», résumait Béatrice Pilloud il y a un an. En plus de ces polémiques, elle doit maintenant affronter le drame de Crans-Montana.

Dans son métier, Béatrice Pilloud est régulièrement confrontée à des tragédies. Par exemple, elle avait été particulièrement touchée par la tragédie de la Tête Blanche en 2024: six membres de la même famille étaient décédés, dont l'une de ses connaissances. Elle a eu du mal à retrouver le sommeil après cet événement et la catastrophe de Crans-Montana la poussera à nouveau dans ses retranchements.